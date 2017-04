Prezydent Rodrigo Duterte na spotkaniu z dziećmi: Będę zabijał

Duterte mówił dzieciom o swojej kampanii wymierzonej w handlarzy narkotyków. Od momentu objęcia prezydentury Duterte rozpoczął agresywną kampanię przeciwko handlarzom narkotyków i narkomanom. W ramach wojny z narkotykami z rąk policji zginęło ok. 2500 osób, ale rzeczywista liczba ofiar jest większa. Duterte nawoływał m.in. mieszkańców do przeprowadzania samosądów na osobach handlujących narkotykami.

- Jestem zły. Będę zabijał ludzi, jeśli oni będą chcieli niszczyć naszą młodzież - mówił Duterte zwracając się do dzieci.

- Jestem naprawdę surowy - mówił skautom prezydent. - Mówią, że zabijam ludzi. Tak, będę zabijał, jeśli oni będą chcieli krzywdzić dzieci - dodał.

- Narkomani, jeśli zostaliście zidentyfikowani, omijajcie ulice, zostańcie w swoich domach, ponieważ inaczej wrzucę was do Zatoki Manilskiej - oświadczył w czasie tego samego spotkania Duterte. - Uczynię z was pokarm dla ryb - dodał.

Duterte apelował też do dzieci, aby były gotowe "zostać żołnierzami i umrzeć dla swojego kraju". - Liczę na to. Liczę na was, że zostaniecie żołnierzami - mówił do skautów.

- Zawsze kochajcie swoją ojczyznę - apelował Duterte.

"Business Insider" przypomina, że w ramach wojny z narkotykami od lipca do listopada 2016 roku co najmniej 29 nieletnich zginęło w ramach operacji wymierzonych przeciwko handlarzom narkotyków.

Filipińskie władze chcą obniżyć granicę wiekową odpowiedzialności karnej z 15 do 9 lat, aby unikać sytuacji, w których dzieci popełniają przestępstwa wiedząc, że nic im za to nie grozi.