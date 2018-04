Nawet Lula nie jest ponad prawem

Luiz Inacio Lula Da Silva nie ma wyższego wykształcenia, ale nadrabia to niezwykłš charyzmš i wyczuciem politycznym.

Nic już nie ustrzeże polityka przed więzieniem. Ale wyrok stawia kraj przed największš próbš od obalenia dyktatury.

Pokolenia rosyjskich demokratów mogš tylko marzyć o takiej scenie. W czwartek nad ranem, po 11 godzinach transmitowanej w telewizji debaty, stosunkiem szeœciu głosów do pięciu Sšd Najwyższy orzekł, że były prezydent Luiz Inacio Lula Da Silva został prawomocnie skazany za korupcję przez sšd drugiej instancji na 12 lat więzienia.

Jeszcze w tym tygodniu słynny sędzia Sergio Moro, który od czterech lat forsuje bezprecedensowš akcję oczyszczenia brazylijskiej polityki z nadużyć finansowych, może posłać dawnego przywódcę zwišzkowego za kratki. 210-milionowy kraj pokazał, że nikt nie jest ponad prawem.

36 milionów nędzarzy

Na takie rozstrzygnięcie inwestorzy zareagowali pozytywnie: indeks giełdy w Sao Paulo Bovespa zyskał 1,75 proc., zaœ real umocnił się do dolara o blisko 1 proc. Brazylia z trudem wycišga się z głębokiego kryzysu gospodarczego: w IV kwartale gospodarka kraju rosła już w tempie 2,5 proc. w ujęciu rocznym. Inwestorzy najwyraŸniej uznali, że walka z korupcjš w tym pomoże.

– Wszystkie zapisy konstytucji zostały zastosowane. To jest zwycięstwo demokracji – mówi „Rz" Drauzio Varella, lekarz i autor poczytnych ksišżek o brazylijskich więzieniach. Ale też przyznaje: „Społeczeństwo jest teraz bardzo spolaryzowane. Jaki wpływ będzie miało uwięzienie Luli na paŸdziernikowe wybory prezydenckie i parlamentarne, pozostaje kwestiš otwartš".

Lula pozostaje idolem przynajmniej 1/3 Brazylijczyków. Jest jednym z oœmiorga dzieci ubogiej chłopskiej rodziny z północno-wschodniego regionu Pernambuco, pracował jako pucybut w Sao Paulo, zanim zrobił wielkš karierę najpierw w zwišzkach zawodowych, a potem na czele utworzonej przez siebie Partii Pracowników. Pierwszy od powrotu demokracji w 1985 r. lewicowy prezydent kraju zdołał w latach 2003–2011 dzięki rozbudowie programów socjalnych wycišgnšć z nędzy ok. 36 mln rodaków. W najnowszej historii œwiata tylko komunistyczne Chiny miały lepszy wynik. Dzięki Luli po raz pierwszy wielu Brazylijczyków poczuło, że należš do prawdziwego narodu, a nie żyjš w kraju o ogromnej polaryzacji dochodów, w którym tylko nielicznym żyje się dobrze.

Gdy jednak w Brazylię uderzył kryzys gospodarczy, a w miejsce Luli, który nie mógł sprawować władzy przez więcej niż dwie kadencje, prezydentem została z ramienia Partii Pracowników o wiele mniej skuteczna Dilma Rousseff, grupa młodych prawników ze stanu Parana na czele z Moro zaczęła ujawniać skalę korupcji w najwyższych kręgach brazylijskich polityki. To była tzw. operacja Lava Jato (pralka), która ujawniła system łapówek pobieranych przez polityków od państwowego koncernu naftowego Petrobras. W 2016 r. Rousseff została odsunięta przez parlament od władzy za fałszowanie danych o finansach państwa.

Sam Lula został natomiast oskarżony o przyjęcie mieszkania w nadmorskim kurorcie Santos od koncernu budowlanego Odebrecht w zamian za pomoc w uzyskaniu korzystnych kontraktów państwowych.

Nie wszyscy uważajš uwięzienie Luli za sprawiedliwe, przede wszystkim dlatego, że taki los nie spotkał żadnego z polityków prawicowych, którzy sš oskarżani o korupcję na znacznie większš skalę.

– Ponad połowa deputowanych, którzy głosowali za impeachmentem Rousseff, ma zarzuty korupcyjne. Zaœ oskarżenia wobec Luli nigdy nie zostały udowodnione: to jego słowo przeciw słowu jego oskarżycieli, tak jak jest dziœ we Francji w œledztwie przeciw Nicolasowi Sarkozy'emu, który w końcu nie trafił do więzienia – mówi „Rz" Camille Goirand, profesor paryskiego Instytutu Studiów Wyższych nad Amerykš Łacińskš (IHEAP).

Armia wchodzi do gry

Na dwa dni przed wyrokiem Sšdu Najwyższego główny dowodzšcy armii Eduardo Villas-Boas napisał na Twitterze, że oczekuje, iż sędziowie „nie pozwolš na bezkarnoœć" oskarżanym o korupcję. Do tej bezprecedensowej od przywrócenia demokracji presji przyłšczyli się inni, najważniejsi generałowie.

– To niezwykle niepokojšce. W kraju znów odradza się system autorytarny, jest coraz więcej sygnałów cenzury. Skazanie Luli miało przede wszystkim zapobiec jego ponownemu wyborowi na prezydenta. A przecież prowadzona przez niego polityka finansowa była bardzo odpowiedzialna – mówi Goirand.

Ale to nie jest opinia podzielana przez wszystkich. Drauzio Varella, który mocno angażuje się w ruchy obrońców praw człowieka, podkreœla: „Nie ma dziœ groŸby przejęcia władzy przez wojskowych, nikt tego nie chce. Także sama armia nie ma ochoty bezpoœrednio zajmować się kłopotami kraju".

Bardzo wiele zależy od tego, czy po Luli za korupcję zostanš teraz skazani inni brazylijscy politycy, przede wszystkim z prawicy. To możliwe. Aresztowany został np. najbliższy współpracownik obecnego prezydenta Michela Temera, adwokat Jose Yunes. Nad obecnš głowš państwa, którego popiera już tylko 5 proc. Brazylijczyków, także cišżš niezwykle poważne zarzuty korupcyjne. Temer co prawda wydał popularnš decyzję o rozprawieniu się przez armię z gangami przestępczymi w fawelach Rio, ale poza tym nie podejmuje wielu innych potrzebnych decyzji. Z tego powodu wcišż nie wchodzi w życie umowa o wolnym handlu między UE i Mercosurem, coraz bardziej niebezpieczna jest też sytuacja w regionie wokół Boa Vista, na granicy z Wenezuelš.

Jest mało prawdopodobne, aby 73-letni Lula przesiedział więcej niż niewielkš częœć 12-letniego wyroku. Ale jego polityczna kariera jest skończona. Tymczasem z 36-procentowym poparciem to on był faworytem w paŸdziernikowych wyborach prezydenckich. Czy teraz Partia Pracowników wysunie na jego miejsce równie popularnego kandydata? Padajš nazwiska Fernando Haddada i Jaquesa Wagnera, a także lidera Demokratycznej Partii Pracowniczej (PDT) Ciro Gomesa.

– Jest jasne, że nikt nie ma takiej charyzmy jak Lula – mówi jednak Goirand.

W nowym układzie brazylijska scena polityczna może więc ostro skręcić w prawo. Na razie, bez Luli, liderem sondaży jest skrajnie prawicowy były wojskowy Jair Bolsonaro, który był skazany za nawoływanie do przemocy. Ma on wielu sympatyków w armii. Ale w sondażach nie przekracza 20 proc.

– Przejdzie do drugiej tury, ale nie sšdzę, aby wygrał. Jest zbyt kontrowersyjny. Ale po tym, jak Amerykanie wybrali Trumpa, nic nie wiadomo – mówi Drauzio Varella.

