Carlos Puigdemont: Prawo jest ważniejsze od polityki

Los katalońskiego przywódcy pokazuje, że europejski nakaz aresztowania spełnia swoje zadanie. Prawo jest ważniejsze od polityki.

Niemiecka prokuratura zdecydowała, że Carlos Puigdemont, lider katalońskich nacjonalistów, może być wydany Hiszpanii, gdzie czeka go więzienie za zdradę stanu. Mimo że większoœć opinii publicznej w Niemczech sprzeciwia się temu. Decyzja nie jest ostateczna, musi się jeszcze wypowiedzieć sšd, choć wiele wskazuje na to, że podzieli on argumentację prokuratury i Katalończyk będzie sšdzony w Hiszpanii.

Wczeœniej wnioskowi Hiszpanów wstępnie odmówiła Belgia. Mimo że oba wnioski miały tę samš podstawę prawnš – europejski nakaz aresztowania. Wprowadzony w 2004 roku miał ułatwić i przyspieszyć ekstradycję groŸnych przestępców między państwami UE. Zastšpił wczeœniejsze dwustronne i cišgnšce się latami procedury i uniezależnił je od motywacji politycznych. Bo wyznaczył œcisłe krótkie terminy – 60 dni na rozpatrzenie ENA od momentu zatrzymania podejrzanego. I tylko dziesięć dni od wydania decyzji na jego przekazanie wnioskujšcemu krajowi. Decyzję zaœ pozostawił organom sšdowym. To one muszš wnioskować o ekstradycję i to wyłšcznie od nich zależy, czy do niej dojdzie. Rocznie wykonuje się ok. 5 tys. ENA.

Fakt, że Puigdemont nie został wydany przez Belgów, ale z dużym prawdopodobieństwem może zostać wydany przez Niemców, budzi wštpliwoœci o polityczne motywacje. Katalończykowi w Belgii mieliby pomagać flamandzcy nacjonaliœci, obecni w rzšdzie federalnym tego kraju. Eksperci majš jednak wštpliwoœci. – Nie było ostatecznej decyzji sšdu, bo Hiszpania wycofała ENA. Oczywiœcie mogła spodziewać się negatywnej decyzji. Ale raczej nie z powodów politycznych. Nie ma podstaw, by wštpić w niezależnoœć belgijskich sšdów – uważa Dave Sinardet, politolog z flamandzkiego uniwersytetu VUB w Brukseli.

Jego zdaniem flamandzcy nacjonaliœci majš dużo sympatii dla Katalończyków, ale obecnoœć Puigdemonta w Belgii wcale nie była dla nich wygodna. – Nie mogli mu okazywać pełnej solidarnoœci, nie było żadnych oficjalnych spotkań. To bowiem postawiłoby w bardzo trudnej sytuacji premiera i szefa MSZ – argumentuje Sinardet.

Natomiast z pewnoœciš belgijska specyfika, czyli istnienie dwóch odrębnych społecznoœci językowych o bardzo dużej niezależnoœci, ma wpływ na prawo tego kraju. I przestępstwa podburzania czy buntu, o które Puigdemont został oskarżony przez Hiszpanów, sš tu zupełnie inaczej zdefiniowane. To dało podstawy do uznania, że nie mogš one być wystarczajšcš przesłankš do ekstradycji Katalończyka. Skoro nie należš one do katalogu 32 przestępstw wymienionych z nazwy i zawartych w rozporzšdzeniu o ENA, to sšd musi uznać, że w danym kraju ta osoba byłaby też za nie sšdzona. W przypadku Puigdemonta takiej pewnoœci w Belgii nie było, natomiast najwyraŸniej majš jš niemieccy prokuratorzy. Nie wynika to jednak z prymatu polityki nad prawem. Wręcz przeciwnie.

Gdyby Hiszpania uznała motywacje belgijskich sędziów za polityczne, to mogłaby poczekać na ostateczny wyrok i skierować sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwoœci. Wolała jednak tego uniknšć i dopaœć Katalończyka tam, gdzie zarzucane mu przestępstwa sš podobnie zdefiniowane. Obrońcy Puigdemonta będš mogli jeszcze wnioskować o zatrzymanie ekstradycji z powodu ryzyka niesprawiedliwego procesu w Hiszpanii. Niemiecki sšd będzie mógł, jeœli uzna za stosowne, zapytać o zdanie unijny Trybunał Sprawiedliwoœci. Do tej pory jednak nikt oficjalnie nie zgłaszał, że Hiszpania ma problem z praworzšdnoœciš, a Komisja Europejska przekonuje, że wszystkie działania rzšdu w Madrycie sš konstytucyjne.

—Anna Słojewska z Brukseli