Paweł Suski: Mam wspólny cel z prezesem PiS

Paweł Suski: Koledzy z klubu żartujš, że Kaczyński darzy mnie jakšœ atencjš – mówi poseł PO.

Rzeczpospolita: Czy kiedykolwiek rozmawiał pan z Jarosławem Kaczyńskim?

Paweł Suski (PO), szef Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierzšt: Zasiadam w Sejmie od 11 lat, ale takiej okazji jeszcze nie było.

Jest pan jednym z niewielu, jeœli nie jedynym posłem opozycji, który ma wpływ na prezesa PiS.

Koleżanki i koledzy z Klubu PO żartujš, że prezes darzy mnie jakšœ atencjš. Czasami dostaję nawet gratulacje, że coœ udało się załatwić ponad podziałami politycznymi. Myœlę, że mamy podobne poglšdy i wspólny cel, wynikajšce z wysokiego poziomu empatii w stosunku do zwierzšt. Rzeczywiœcie, zdarzyło się kilka razy na sali plenarnej, że prezes zareagował na moje słowa.

W czerwcu 2017 roku powiedział pan z mównicy: „Panie prezesie, ma pan kota; to stwarza wrażenie, że lubi pan zwierzęta". Chodziło o nowelizację zaostrzajšcš kary za znęcanie się nad zwierzętami. Co było nie tak?

Ustawa zawierała nieakceptowalnš regulację, przewidujšcš, że zwierzę odebrane oprawcy skazanemu przez sšd na zakaz posiadania zwierzšt wróci do niego po upływie zakazu. Zastanawiałem się, jak wpłynšć na większoœć sejmowš. Postanowiłem zainteresować tš sprawš Jarosława Kaczyńskiego. W efekcie prezes zarzšdził przerwę, a projekt spadł z porzšdku obrad.

Inne interwencje dotyczyły prawa łowieckiego.

W grudniu pod płaszczykiem walki z afrykańskim pomorem œwiń (ASF) Sejm przemycił kary za utrudnianie polowań. To był prezent od ministra Jana Szyszki dla myœliwych. W trzecim czytaniu dużej noweli prawa łowieckiego powiedziałem, że jestem przekonany, że niemal każdego dnia na duktach leœnych może dochodzić do scysji myœliwych z grzybiarzami czy innymi spacerowiczami. Prezes Kaczyński zareagował bez zbędnej zwłoki. Poprawka została poparta przez PiS. Udało się też odejœć od innej grudniowej decyzji, ułatwiajšcej odstrzały w parkach narodowych.

W dodatku wprowadzono zakaz udziału dzieci w polowaniach.

Rodzic, który próbuje przyzwyczaić dziecko do widoku zabitych zwierzšt, krwi czy wnętrznoœci, funduje mu niewyobrażalnš traumę.

I jest to nie jest wiedza z ksišżek czy filmów...

Ojciec zabierał mnie na polowania, odkšd miałem osiem czy dziewięć lat. Koszmarem skończył się już mój pierwszy kontakt z łowiectwem. Ojciec przestrzelił kręgosłup sarnie i próbował mnie zachęcić, bym poderżnšł jej gardło. W końcu sam tego dokonał, a w moich oczach stał się innym człowiekiem. Ktoœ, kto nigdy nie był na polowaniu, może nie wiedzieć, że sarna płacze. Niemal jak człowiek.

Chodził pan na polowania zbiorowe?

Tak, np. z okazji œw. Huberta. Na zbiorowych polowaniach dzieci epatowane sš pokotem, czyli leżšcymi martwymi zwierzętami, ułożonymi na trawie według specyficznej hierarchii. Nie można, tropišc, nastšpić na żadnš gałšzkę, by nie zdenerwować apodyktycznego ojca z dubeltówkš. Człowiek uzbrojony, który wychodzi tropić zwierzynę, jest innym człowiekiem i przestaje być fajnym tatš czy dziadkiem.

A obcowanie z naturš?

Nie mam nic przeciwko, ale z aparatem fotograficznym. Właœnie z takim sprzętem, a nie z dubeltówkš, zabieram swojego syna do lasu, choć przeszedłem staż kandydacki i mógłbym zostać myœliwym. Jako dziecko uczestniczyłem w tropieniu kłusowników, zbieraniu wnyków, budowaniu ambon i paœników. Nie mogę powiedzieć, że czas, gdy dokarmiałem kuropatwy czy inne zwierzęta, był zły. Ale wiedziałem, że robię to po to, by póŸniej znalazły się na moim stole, gdzie trzeba wydłubywać z mięsa œruciny widelcem. Nie lubiłem ojca z powodu podejœcia do zwierzšt, jednak nie chodziło tylko o polowania.

A o co?

Choćby o psy przyprowadzane na odstrzał. Mieszkaliœmy na wsi, a komu by się chciało wieŸć do weterynarza psa, który się znudził. Wišzało się czworonoga na sznurku pod płotem, a myœliwy robił resztę. W moim ogrodzie było zakopanych kilkadziesišt psów! Na przykład Diana, sunia, z którš spędziłem dzieciństwo, wyżeł niemiecki, potrzebna była ojcu do aportowania kaczek. Miała trzynaœcie lat i tylko lekko ogłuchła. To wystarczyło, by już jej nie było, gdy pewnego dnia wróciłem ze szkoły. Wspominam to strasznie.

A dlaczego prezes Kaczyński tak interesuje się tymi sprawami?

Myœlę, że ma œwiadomoœć tego, na jak niskim poziomie jest wcišż w Polsce empatia dla zwierzšt. Przez ostatnie dziesięć lat, pracujšc w Zespole Przyjaciół Zwierzšt, udało nam się powoli zmieniać społecznš œwiadomoœć. Gorzej było ze zmianami ustawowymi. W moim klubie zrozumienie wagi dobrostanu zwierzšt jest doœć wysokie, jednak przez osiem lat byliœmy zakładnikiem PSL. A zdaniem tej partii w tradycji polskiej wsi jest pies na łańcuchu. Ja tego nie akceptuję.

W Sejmie sš dwa niemal identyczne projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierzšt, PiS i opozycji. Ich najgłoœniejszym elementem jest zakaz hodowli norek. Zostanš uchwalone?

Mamy wstępne zapewnienia, że w obu klubach nie będzie dyscypliny. Myœlę, że projekt zostanie przyjęty jako jeden z niewielu ponad podziałami politycznymi, choć w trochę zmienionym kształcie. Branża futerkowa ewidentnie nie chce kompromisu. A mógłby być niš zakaz hodowli psowatych, czyli lisów i jenotów. W dodatku branża przedstawia niewiarygodne dane dotyczšce skali produkcji, zatrudnienia i wpływów budżetowych.

Czy to prawda, że projekty wyszły spod pana ręki?

Bazujš na projekcie z ubiegłej kadencji, który wyszedł z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierzšt. Nie chcę mówić, że jestem głównym autorem, bo w zespole pracujš politycy wielu opcji – krzywda zwierzšt nie ma barw politycznych. Cieszę się ze współpracy z Krzysztofem Czabańskim z PiS. W poprzednich kadencjach z tej partii wyjštkowo aktywny był Marek Suski. Nawet jeœli zespół się nie spotyka, najbardziej aktywna grupa ma ze sobš œcisły kontakt. To ma wymierny skutek polegajšcy na tym, że prezes PiS jest zawiadamiany szybko i może reagować.

Tak jak w przypadku zniesienia przez Jana Szyszkę moratorium na odstrzał łosi?

PóŸniej odkręcił to prezes Kaczyński.

Wspólne nazwisko z Markiem Suskim to przypadek?

Ja twierdzę, że nie jesteœmy krewnymi, a on jednak od dłuższego czasu próbuje połšczyć nas w jakimœ wspólnym drzewie genealogicznym. Twierdzi, że jakšœ rodzinš na pewno jesteœmy, więc prędzej, czy póŸniej wylšduję w PiS.

Jest takie ryzyko?

Platforma Obywatelska jest dla mnie pierwszš i jedynš partiš.

Podoba się panu to, co PiS robi poza ochronš zwierzšt?

Zdecydowanie nie. Jestem wyraŸnie w kontrze do partii rzšdzšcej. Wie to każdy, kto obserwuje mojš pracę choćby w Komisji Obrony Narodowej.

