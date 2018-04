Były szef MSZ Węgier: Nasza opozycja to dwie skrajności

Opozycja na Węgrzech to głównie dwie siły: lewica oraz skrajna prawica. Trudno sobie wyobrazić, na jakiej płaszczyŸnie mogłyby współpracować - zauważa Péter Balázs, minister spraw zagranicznych Węgier w latach 2009–2010

Rzeczpospolita: Jak ocenia pan kampanię wyborczš?

Péter Balázs: Obserwuję z uwagš kampanię partii rzšdzšcej i nie dostrzegam absolutnie żadnego programu. To wiele mówi. Cała strategia opiera się na eksponowaniu zagrożenia, jakie stwarzajš imigranci z Afryki oraz George Soros. Nic więcej. Wrogiem jest też ONZ. Ludzie się z tego po prostu œmiejš.

Węgry sš już praktycznie szczelnie otoczone murem granicznym.

Nie ma już też uchodŸców. Ale sporo ludzi z okreœlonych œrodowisk wierzy, że nadal istnieje zagrożenie. Jednoczeœnie kršży wiele dowcipów, że być może Sorosowi nie chodzi o sprowadzenie do kraju uchodŸców, lecz słoni.

Nic nie wskazuje na to, aby rzšdzšcy Fidesz miał przegrać wybory.

Wiele wskazuje jednak na to, że nie zdobędzie większoœci dwóch trzecich. Sš nawet pewne przesłanki pozwalajšce twierdzić, że trudne będzie uzyskanie większoœci bezwzględnej. Fidesz się kończy.

Jakie miałyby być tego przyczyny?

Przede wszystkim fatalna jakoœć rzšdzenia. Wiele dziedzin jest po latach rzšdów Fideszu w złym stanie, by wymienić służbę zdrowia czy system oœwiaty. Mamy też obecnie do czynienia z masowš emigracjš młodych Węgrów, głównie do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oblicza się, że za granicš znajduje się już 5 proc. ludnoœci kraju, czyli ok. 0,5 mln Węgrów.

Nie jest to jednak emigracja polityczna, lecz zarobkowa. Gospodarka nie jest wcale w złym stanie.

Tak, lecz znaczy to, że ludzie nie widzš perspektyw we własnym kraju. Nastroje nie sš optymistyczne.

Sš głosy, że przychylne dla Fideszu sondaże nie odzwierciedlajš prawdziwych nastrojów i można się liczyć z utratš przez niego władzy. Jakie mogłyby być tego konsekwencje?

Byłoby to równoznaczne z komplikacjami na scenie politycznej. Opozycja to głównie dwie siły: lewica oraz skrajna prawica. Trudno sobie wyobrazić, na jakiej płaszczyŸnie mogłyby współpracować. Jednoczeœnie byłaby to wielka szansa dla Węgier wyjœcia ze œlepej uliczki, w jakiej się znalazły na skutek polityki Viktora Orbána i jego partii.