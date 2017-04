Niemcy: Wyścig na prorodzinne obietnice wyborcze

- Wielokrotnie rozmawiałem o tym z kanclerz, planujemy pakiet działań jako prorodzinną ofensywę polityczną w Niemczech – powiedział przewodniczący bawarskiej CSU Horst Seehofer w wywiadzie dla tabloidu „Bild am Sonntag”. Wraz z CDU i SPD partia tworzy wielką koalicję w Berlinie.

Więcej pieniędzy dla rodzin

Seehofer przyznał, że jego partia sprawdza obecnie, jakie konkretnie będą to działania. Chodzi m.in. o jednorazowe świadczenia dla młodych rodziców na wyprawkę dla dziecka oraz ulgi podatkowe. Jednym z pomysłów jest także utworzenie konta edukacyjnego, na które państwo łożyłoby pieniądze w trakcie kształcenia, stopniowa rezygnacja z opłat za przedszkola oraz obniżenie składek na ubezpieczenie socjalne dla rodzin o niskich dochodach.

Do końca maja CSU zadecyduje, które z tych pomysłów wprowadzi do swojej kampanii wyborczej. W czerwcu zaś zapadnie decyzja o programie wyborczym z siostrzaną CDU. Seehofer nie zdradził na razie, jak chce sfinansować prorodzinne działania.

SPD dla rodzin

Na prorodzinne tematy chce postawić także socjaldemokracja. Kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz wspominał już o zniesieniu opłat za przedszkola i inwestycjach w szkolnictwo. Pierwsze konkretne plany w kwestii pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym zapowiedziała na najbliższy poniedziałek minister ds. rodziny Manuela Schwesig.

Wybory do Bundestagu odbędą się 24 września. Według najnowszych sondaży na Unię i SPD głosowałoby po ok. 33 proc. wyborców.