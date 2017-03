Jarosław Kaczyński: W tej chwili nie jestem kandydatem na premiera

Prezes PiS w piątek w RMF FM był pytany o "delikatne dyscyplinowanie" ministrów przez premier Beatę Szydło oraz o to, czy to jest czas, aby wymienić w rządzie najsłabsze ogniwa.

"Jeżeli pani premier tak mówi, to jest jakiś sygnał, natomiast ta ostateczna decyzja musi być podjęta we właściwym czasie, może po jakimś przeglądzie, bliższym przyjrzeniu się pewnym sprawom" - powiedział Kaczyński. Zaznaczył, że jeśli "wstrzemięźliwa w słowach" premier coś takiego mówi, to pewnie jakieś decyzje będą miały miejsce.

Kaczyński pytany o scenariusz, w którym zastąpiłby Szydło w funkcji szefa rządu, odparł: "Nie wchodzi to w tej chwili w grę". Dopytywany, czy nie wchodzi w grę także w dalszej perspektywie, prezes PiS odparł: "No, w dalszej perspektywie to trudno cokolwiek przewidzieć, ale ja w tej chwili nie jestem kandydatem na premiera".