Robert Górski i Mariusz Cieślik: Od ucha do ucha czyli Wielkanoc bez jaj

Ziemia jest płaska, a œwiadek nie może być organem.

Trochę tęskniliœmy za starym dobrym Prezesem, no ale wreszcie jest! Jarosław Kaczyński ocenił bojowe wystšpienie Beaty Szydło. Jak twierdzi, powiedział jej: „Pokaż, proszę, pazurki". Ciekawe, jakich rad udziela innym? „Antoni, dziœ odpinamy wrotki". Albo: „Krystyna, jedziemy bez trzymanki".

Z tego samego wywiadu (dla wPolityce.pl) dowiedzieliœmy się czegoœ niezwykle niepokojšcego. Otóż prezes Kaczyński nie mógł wysłuchać wystšpienia Beaty Szydło z powodu ataku alergii. Mamy nadzieję, że nie jest to alergia na sierœć kota.

A propos zwierzšt to pojawiła się bardzo ciekawa teoria spiskowa na temat afrykańskiego pomoru œwiń, który atakuje ze wschodu i przed którym trzeba się będzie grodzić. Otóż niektórzy twierdzš, że to Ruscy je wpuœcili na Białorusi przy granicy z Polskš, żeby przeszły do nas i zaraziły zdrowe polskie dziki. Żeby coœ takiego zrobić, trzeba być ostatniš œwiniš!

Skoro już jesteœmy przy grodzeniu, to wraca te...