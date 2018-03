Czy prezes NIK stanie przed Trybunałem Stanu?

Krzysztof Kwiatkowski zostanie przesłuchany w Sejmie. Jednak nie oznacza to, że PiS spieszy się z postawieniem mu zarzutów.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", prezes NIK, a w przeszłoœci prominentny polityk PO, stawi się przed Komisjš Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej 12 kwietnia. Oznacza to, że na dobre ruszy postępowanie mogšce skutkować postawieniem Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sprawa zaczęła się w 2015 r., gdy do mediów wyciekły fragmenty rozmów prezesa NIK z podkarpackim posłem PSL Janem Burym. – Ty sobie szykuj kandydata na wicedyrektora – miał mówić Kwiatkowski przed konkursem na wiceszefa delegatury w Rzeszowie.

Zdaniem œledczych do ustawiania konkursów miało dojœć nie tylko w Rzeszowie, ale też w Łodzi i centrali NIK. Latem 2015 r. prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetów Burego i Kwiatkowskiego. A ówczesny poseł Ryszard Kalisz złożył wniosek o postawienie Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu. Podpisało się pod nim 198 posłów, głównie z PO, a dotyczył złamania przepisu konstytucji o równym dostępie do służby publicznej.

Szefowa Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej Iwona Arent z PiS mówi, że będzie starała się zakończyć postępowanie w tej kadencji. – Chcemy przesłuchać kilku œwiadków, głównie osoby bioršce udział w konkursach i zasiadajšce w komisjach konkursowych w NIK. Mamy półtora roku do wyborów, i to wystarczajšco dużo czasu – dodaje.

Problem w tym, że w przeszłoœci postępowania przed komisjš cišgnęły się latami, a obserwujšc dotychczasowe działania PiS, trudno dostrzec poœpiech. Kwiatkowski ma zostać przesłuchany dopiero w trzy lata od złożenia wniosku przez Ryszarda Kalisza. A posiedzenia komisji w jego sprawie sš zwoływane rzadko. Ostatnie miało miejsce w listopadzie.

– Zamierzaliœmy przesłuchać pana prezesa w marcu, ale niestety nie udało się dograć terminu. Dopiero w styczniu komisja zapoznała się opiniami wskazujšcymi, czy w tej samej sprawie mogš się toczyć postępowania w Sejmie i przed sšdem – tłumaczy zwłokę Arent.

Jednak dochodzi do tego fakt, że aż dwóch kluczowych członków Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej z PiS pracuje w wymagajšcej dużego zaangażowania komisji ds. Amber Gold. Chodzi o Arent i jej zastępcę Stanisława Piętę. W składzie komisji œledczej Pięta jest od jej powstania, a Arent powołano dopiero w styczniu.

Teoretycznie PiS powinno zależeć na postawieniu Kwiatkowskiego przed Trybunałem. Zakończenie postępowania przed komisjš i przyjęcie odpowiedniej uchwały przez Sejm skutkowałoby zawieszeniem go w czynnoœciach w NIK. Mogłoby to otworzyć PiS drogę do przejęcia ostatniej ważnej instytucji, zarzšdzanej przez osobę kojarzonš z PO.

Dlaczego tak się nie dzieje? W Sejmie i w NIK często można usłyszeć, że prokuratura zgromadziła słaby materiał, a ujawnione przez niš fragmenty rozmów odsłuchane w całoœci nie brzmiš już tak ewidentnie. Tę tezę może potwierdzać wolne tempo prac prokuratury. Dopiero we wrzeœniu 2017 r. skierowała do sšdu akt oskarżenia, choć prezes NIK stracił immunitet rok wczeœniej. Akt oskarżenia trafił do przeładowanego Sšdu Okręgowego w Warszawie, gdzie nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa.

Wiceszef Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej Sławomir Neumann z PO zgadza się z opiniš, że praca nad wnioskiem w Sejmie idzie wolno. – Jednak nie jest wykluczone, że przyspieszy, gdy zapadnie taka decyzja polityczna – uważa.

Gdyby rzeczywiœcie miała zapaœć, musi nastšpić to szybko. W sierpniu przyszłego roku upływa kadencja prezesa NIK.