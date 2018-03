RZECZoPOLITYCE Piotr Zgorzelski: Chcemy osiągnąć 15 proc. w wyborach

- Wybory samorzšdowe majš swojš logikę i metodologię (...) PiS chce tradycyjnie przenieœć poziom emocji z tych gminnych, powiatowych na ogólnopolskie - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Piotr Zgorzelski, poseł PSL.

Zgorzelski wypowiedział się na temat przyszłych wyborów samorzšdowych. Okreœlił plany polityczne Polskiego Stronnictwa Ludowego. - PSL swojš kampanię wyborczš już zainaugurowało 20 stycznia podczas konwencji samorzšdowej w Kraœniku, gdzie został zaprezentowany kompleksowy program na wybory samorzšdowe, zwany "Rzeczpospolita Samorzšdowa", teraz – na poziomie regionów - powstajš komponenty regionalne, które nazywajš się "Rzeczpospolita Mazowiecka", "Rzeczpospolita Podkarpacka", "Rzeczpospolita Podlaska" (...). To jest skonstruowany pomysł na to, że od stolicy, czyli tych głównych, centralnych punktów, które sš uniwersalne dla wszystkich, będziemy brali pod uwagę rozwišzania regionalne – powiedział.

Zgorzelski skomentował zmiany w prawie wyborczym. - PiS wprowadził nowe warunki gry. (...) Sš one ustawione pod partię rzšdzšcš, bo jest zakaz startu do dwóch organów. (...) Jest ograniczenie kadencyjnoœci, z wyników badań SGH (...) oceniono to jako antyrozwojowe, bo wielokadencyjnoœć sprzyja rozwojowi samorzšdu. (...) PiS po złożeniu swojego projektu ustawy dołożył do niego dwieœcie pięćdziesišt poprawek. Tak procedowanego prawa w Polsce jeszcze nie było – podkreœlił.

Goœć naszego programu ocenił partie opozycyjne i próby ich porozumienia w kontekœcie wyborów samorzšdowych. – Trudno się dziwić Nowoczesnej, że nie weszła w sojusz z PO, ponieważ jako nowa partia nie ma żadnych struktur samorzšdowych. My na opozycji przyjęliœmy takie założenie, że nie krytykujemy się wzajemnie. Trudno, żeby PSL, w momencie kiedy już nie wystawia się podwójnej liczby kandydatów, tylko plus dwa, musiało jeszcze dzielić się miejscami na listach z PO i Nowoczesnš to spowodowało by bałagan – dodał.

Zgorzelski stwierdził, że wynik 15 proc. w wyborach samorzšdowych dla PSL usatysfakcjonował by polityków partii. - To jest to, na co PSL ma prawo liczyć – podkreœlił.