Jadwiga Emilewicz: Problem smogu problemem ubóstwa

- Zdajemy sobie sprawę, że problem smogu to w wielu przypadkach w Polsce problem ubóstwa, po prostu ludzie mieszkajš – w słabej jakoœci, nieocieplonych – domach, w których palš byle czym - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczoœci i technologii.

- Myœlę, że za parę lat będziemy mogli powiedzieć, że dzięki aktywnoœci tego rzšdu poprawiliœmy radykalnie jakoœć powietrza w Polsce. (...) Ten rzšd podszedł do tego problemu systemowo. Nie zamiata tematu pod dywan, nie udaje, że tematu nie ma. Po pierwsze powiedzieliœmy, że jest problem. Po drugie, powiedzieliœmy że wymaga wielu zintegrowanych interwencji. (...) (W przyszłoœci – red.) nie będzie można kupować tak zwanych "kopciuchów" – pieców, w których można palić wszystkim: œmieciami, butelkami - skomentowała działalnoœć antysmogowš polskiego rzšdu, Jadwiga Emilewicz.

- Zdajemy sobie sprawę, że problem smogu to w wielu przypadkach w Polsce problem ubóstwa, po prostu ludzie mieszkajš – w słabej jakoœci, nieocieplonych – domach, w których palš byle czym, bo po prostu ich na to (odpowiedni opał – red. ) nie stać – powiedziała.

Minister oceniła szereg inicjatyw rzšdu PiS, majšcych zapobiec emisji smogu w Polsce. - Ten rok to jest rok termomodernizacji. To jest rok walki z ubóstwem energetycznym – dodała.

- Zawsze jest pytanie, czy nas na to stać (na walkę ze smogiem – red.). Trudno dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, mamy 15,5 mld złotych w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska na ten cel do 2021 r., a zatem wydaję się, że nas na to stać, ale żeby móc precyzyjnie na to odpowiedzieć, musimy mieć pełnš wiedzę. My dzisiaj szacujemy, że ok 1,5 mln domów, to sš domy, które wymagajš takiej interwencji – rozważała minister rzšdu PiS.

Emilewicz pytana przez Jacka Nizinkiewicza, kiedy aktywnoœć antysmogowa przyniesie realne efekty, odpowiedziała, że takie rezultaty będš widoczne dopiero "w horyzoncie pięciu lat".

Następnie Emilewicz skomentowała przyszłe wprowadzenie Konstytucji dla Biznesu w Polsce. Polityk zaznaczyła, że nowe ustawodawstwo ułatwi tworzenie własnej działalnoœci gospodarczej w kraju. Dodała, że polscy przedsiębiorcy poczujš dobre zmiany już po trzydziestu dniach od podpisania ustawy. - Kończymy z paradygmatem lat 80., kiedy (myœlano, że - red.) przedsiębiorca to badylarz, i ktoœ niepewny. (...) To sš takie fundamentalne zasady, zmieniajšce pozycję ustrojowš przedsiębiorcy – dodała.

Minister skomentowała wypowiedzi o nagrodach pieniężnych przyznanych dla członków rzšdu Beaty Szydło. Stwierdziła, że nie podobały jej się słowa byłej premier o tym, że dodatkowe honoraria należały się pracownikom Rady Ministrów. - Nie lubię takich zdań i - przede wszystkim - uważam, że ta sprawa została zamknięta przez pana premiera kilka tygodni temu – stwierdziła.

Jacek Nizinkiewicz spytał minister czy zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Emilewicz odpowiedziała, że nie ma takich planów. - Z tych nazwisk, które pojawiajš się na "giełdzie" (na stanowisko prezydenta Krakowa – red. ) Małgorzata Wasserman to absolutnie najlepsze nazwisko i myœlę, że ma szansę powalczyć o pałac Wielopolskich – oceniła Jadwiga Emilewicz.

