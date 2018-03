Białoruś: Łukaszenko między Rosją a Zachodem

Białoruski przywódca chce tłumić opozycję, zbliżać się z Zachodem i brać miliardy od Kremla.

Rzšdzšcy od prawie ćwierćwiecza białoruski przywódca we wtorek podczas spotkania z młodzieżš tłumaczył, na czym polegajš relacje Mińska z Moskwš. Oskarżany przez imperialistyczne rosyjskie media o „próbę odwrócenia się na Zachód" Łukaszenko stwierdził, że białorusko-rosyjskie stosunki „wyglšdajš różnie".

– Bywa, że mleka nie wpuszczajš, nie pozwalajš sprzedawać cukru, wstrzymujš dostawy ropy i zakręcajš kurek gazowy. Różnie bywa. Ja to wszystko przeżyłem – mówił. Mimo to białoruski prezydent uważa, że Rosjanie „w każdej sytuacji udzielš Białorusi pomocy", ponieważ „do dzisiaj bojš się stracić Białoruœ".

– Łukaszenko się wygadał i pokazał prawdziwe oblicze swojej strategii wobec Rosji. W zamian za bycie w sojuszu z Moskwš chce dostawać od niej tani gaz, ropę i inne wsparcie materialne – mówi „Rzeczpospolitej" znany białoruski politolog Aliaksandr Klaskouski.

Przy okazji Łukaszenko poruszył temat popularyzacji języka białoruskiego (jedynie niespełna 14 proc. uczniów uczy się po białorusku) i stwierdził, że Mińsk nie pójdzie drogš Kijowa, gdzie „napastowano Rosjan i język rosyjski".

– Jeżeli chcecie, by wszyscy rozmawiali po białorusku, trzeba to robić ostrożnie, nie znieważajšc Rosjan. Rozmawiajmy po białorusku, zaczynajšc od przedszkola, ale będziemy to robili spokojnie – stwierdził.

Częœć moskiewskich analityków uważa, że Łukaszenko celowo nawišzał do tematu ukraińskiego. – W ten sposób zasugerował, że Białoruœ może się odwrócić od Rosji tak samo jak Ukraina. Władze w Mińsku powtarzajš drogę Kijowa. Tam również chcieli się zbliżać z Zachodem naszym kosztem. Łukaszenko w 2014 roku poparł Kijów, a póŸniej odmówił rozmieszczenia na terenie Białorusi rosyjskiej bazy lotniczej. W Moskwie mu już nikt nie wierzy – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Andriej Suzdalcew z prestiżowej moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomii. – W latach 1996–2016 Białoruœ otrzymała od Rosji ponad 100 mld dolarów wsparcia w postaci taniej ropy, gazu, dotacji i kredytów. W ostatnich latach wsparcie Moskwy zmalało, a białoruska gospodarka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Tegoroczne koszty długu zewnętrznego Białorusi wynoszš ponad 2 mld dolarów i Mińsk nie ma z czego płacić. Liczy, że po raz kolejny dostanie pienišdze z Rosji – twierdzi.

W cišgu ostatnich kilku lat Łukaszenko wielokrotnie podkreœlał, że ocieplenie relacji z Uniš Europejskš jest jednym z najważniejszych kierunków polityki zagranicznej Mińska. W 2016 roku Bruksela zdjęła sankcje z ponad 100 białoruskich urzędników i sam Łukaszenko przestał być personš non grata. Wtedy polecił białoruskim dyplomatom, by wykorzystali sytuację i œcišgali do kraju nowe technologie i inwestycje.

– Czas leci i wiele się zmienia. Nasze relacje również się zmieniajš. Jestem przekonany, że otwieramy nowš kartkę w naszych stosunkach, w lepszš stronę – mówił w listopadzie podczas spotkania z szefem niemieckiej dyplomacji Sigmarem Gabrielem. Ten z kolej, opuszczajšc Mińsk, przypomniał o demokracji i koniecznoœci przestrzegania praw człowieka.

Opozycjoniœci już nie dostajš wieloletnich wyroków więzienia, ale regularnie trafiajš do aresztów. W œrodę zatrzymano trzech, w tym byłego kandydata na prezydenta w wyborach 2010 roku Uładzimira Niaklajeua. Dostał dziesięć dni aresztu za ubiegłoroczne protesty, które „nielegalnie organizował". 25 marca miał stanšć na czele marszu z okazji 100. rocznicy ogłoszenia niepodległoœci przez Białoruskš Republikę Ludowš (istniała w latach 1918–1919). Po raz pierwszy władze zezwoliły na przeprowadzenie tego dnia manifestacji i koncertu w centrum Mińska, ale zakazały przeprowadzenia marszu. Częœć opozycji propozycję władz przyjęła, reszta trafiła do aresztu.