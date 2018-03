Obywatel Rosji Depardieu zagłosował w wyborach prezydenckich

Znany francuski aktor udał się do lokalu wyborczego w Paryżu i po raz kolejny wyznał "miłoœć do Rosji".

Francuski aktor Gerard Depardieu udał się w niedzielę do rosyjskiej placówki dyplomatycznej, by zagłosować w wyborach prezydenckich. Na nagraniu, opublikowanym przez rosyjskie media widać, że tuż przed wejœciem do kabiny do głosowania aktor poprosił o pomoc obecnego na sali Rosjanina, by ten pomógł mu w przetłumaczeniu zawartych na karcie do głosowania treœci.

Zapytany przez dziennikarzy "jakie uczucia towarzyszyły mu w momencie głosowania", odpowiedział, że oddał swój głos "z patriotyzmu i miłoœci do Rosji". Depardieu w 2013 roku z ršk Władimira Putina dostał rosyjskie obywatelstwo. W 2012 aktor zrzekł się francuskiego obywatelstwa i przeprowadził się do Belgii. Powodem miał być wprowadzony we Francji 75-procentowy podatek dla milionerów. Pod koniec lutego Depardieu zapowiedział, że zamierza przenieœć się do Algierii.