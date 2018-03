Stefan Niesiołowski: W Polsce mamy dziś dyktaturę

- Platforma ma problemy ze Schetynš. I to jest jedyny problem partii. Ten człowiek nie powinien stać na czele PO - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Stefan Niesiołowski, poseł koalicyjnego klubu Unii Europejskich Demokratów i PSL.

Niesiołowski pytany o współpracę między Uniš Europejskich Demokratów i PSL podkreœlił, że koalicja dobrze funkcjonuje i jest udanym ruchem politycznym. - To jest klub wspólny, a (...) PSL to ugrupowanie, które ma ogromne zasługi dla Polski - powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Następnie polityk skrytykował rzšdy PiS i premiera Mateusza Morawieckiego. - To, co mamy obecnie w Polsce nazwałbym dyktaturš. (...) Każdy dzień jego urzędowania (premiera – red.) jest kompromitacjš dla Polski. (...) To jest człowiek, który nie nadaje się na poważne stanowisko – dodał.

Goœć naszego programu ocenił też ustawę degradacyjnš autorstwa PiS, pozwalajšcš na odebranie stopni wojskowych m.in. członkom WRON. - To jest hańba. (...) Nawet komuniœci nie degradowali (Józefa) Piłsudskiego, oni walczyli z żywymi (...) Degradować umarłych? (...) Oni sš już na innym sšdzie – powiedział Niesiołowski.

Pytany jak postrzega sytuację w œrodowisku PO w Łodzi, odpowiedział że Hanna Zdanowska - mimo skazujšcego wyroku sšdu I instancji - powinna kandydować w wyborach na prezydenta w tym mieœcie. - Ja w ogóle nie wiem na czym tu polega przestępstwo – dodał.

Niesiołowski skomentował także sytuację wewnštrz PO. - Platforma ma problemy ze Schetynš. I to jest jedyny problem partii. Ten człowiek nie powinien stać na czele PO. (...) Widać, że ten człowiek się nie nadaje. I to jest główny problem PO, a nie jakieœ wymyœlone procesy przez PiS – podkreœlił.