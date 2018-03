Szukając następcy Putina. Miedwiediew, Wołodin, Szojgu, Diumin czy Nawalny? Kto będzie nowym carem Rosji?

Władimir Putin rzšdzi Rosjš już prawie dwie dekady. Gdy wygra tegoroczne wybory, pozostanie na Kremlu na kolejne szeœć lat. Dłużej władał tylko Józef Stalin. Ale giełda nazwisk jego następców już ruszyła.

Uwaga rosyjskich mediów skupiła się w lipcu zeszłego roku na jeden dzień na centrum edukacyjnym Sirius w Soczi. W placówce, która wspiera najbardziej utalentowanych uczniów z całego kraju, zorganizowano spotkanie z Władimirem Putinem. Prezydent, wyraŸnie rozluŸniony, siedział na krzeœle i odpowiadał na pytania młodzieży. Po swobodnej rozmowie o sporcie przyszedł czas na trudniejsze zagadnienia. Jeden z chłopców spytał prezydenta, co będzie robił, gdy przestanie już być głowš państwa: „Jeszcze nie wiem, co zrobię. Liczbę kadencji okreœla konstytucja. W przeszłoœci mogłem jš zmienić, ale tego nie zrobiłem i nie chcę tego robić w przyszłoœci" – odpowiedział Putin. Innego ucznia zainteresowało, czy prezydent wybrał już swojego następcę. „Zgodnie z międzynarodowym zwyczajem, kiedy przywódca państwa ustępuje, rekomenduje swojego następcę. Jednak na koniec decyzję podejmujš obywatele, idšc do urn" – wyjaœnił prezydent. Pytan...