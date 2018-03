Słupsk, Warszawa, Polska? Ambicje Roberta Biedronia. Czy będzie jak Kwaśniewski ery internetu?

Kiedy Robert Biedroń wróci do krajowej polityki? Dawniej stawiano to pytanie jedynie w kontekœcie lecšcych na łeb na szyję słupków poparcia dla lewicy. Teraz zadajš je sobie wszyscy, bo prezydent Słupska jest największym zagrożeniem dla dzisiejszej opozycji.

W œrodę Robert Biedroń przecišł spekulacje, czy wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy, na co jedni liczyli, a czego inni się obawiali. Na antenie Radia Gdańsk wprost zadeklarował, że w jesiennych wyborach samorzšdowych powalczy o drugš kadencję w Słupsku.

Do tej pory różni politycy nieoficjalnie omawiali rozmaite scenariusze tego, jak Biedroń może namieszać im w planach. Wœród nich ten z prezydenturš w stolicy wydawał się bardzo prawdopodobny. Inny, który po upadku tego pierwszego wielu wydaje się dziœ niemal pewny, mówi o powrocie Biedronia do wielkiej polityki w roli lidera lewicowej listy do Parlamentu Europejskiego. Eurowybory sš najmniejszym wyzwaniem pod względem organizacyjnym: wystarczy ulepić niewielkš listę i łatwo można przekroczyć próg.

– Gdyby wystartował w Warszawie, nie miałby żadnych problemów ani z finansowaniem kampanii, ani z poparciem – przekonuje w rozmowie z „Plusem Minusem" jeden z lokalnych polityków. I brzm...