Najbardziej kontrowersyjne wypowiedzi Geerta Wildersa na temat islamu

- Islam to koń trojański w Europie. (...)Wiek temu w Holandii było dokładnie 50 muzułmanów. Dziś jest ich ponad milion. Gdzie to się kończy? Zmierzamy do końca europejskiej i holenderskiej cywilizacji w takim kształcie, w jakim ją znamy.

Wypowiedź na forum holenderskiego parlamentu, 2007 rok.

- Koran skupia się na zobowiązaniu muzułmanów do walki z niemuzułmanami; to islamski Mein Kampf, w którym walka oznacza wojnę, dżihad. Koran jest, ponad wszystko, księgą wojny.

Wypowiedź na forum holenderskiego parlamentu, 2007 rok.

- Imigracja z państw muzułmańskich powinna być zakazana. Musimy nauczyć się być nietolerancyjni dla nietolerancyjnych.

Wywiad w "NRC Handelsblad", 2005 rok.

- Nie nienawidzę muzułmanów. Nienawidzę islamu.

Rozmowa z "The Guardian", 2008 rok.

- Islam to ideologia zacofanej kultury.

Rozmowa z "The Guardian", 2008 rok.

- Umiarkowany islam? To sprzeczność.

Rozmowa z "Der Spiegel", 2008 rok.

- Islam nie jest kompatybilny z cywilizacją Zachodu i demokracją, i nie będzie taki nigdy (...). Końcowym celem islamu, przez cały czas, jest dominować, dominować i jeszcze raz dominować oraz stworzyć świat, w którym rządzi islam.

Przemówienie w Los Angeles, 2009 rok.

- Islam można porównać z ideologiami totalitarnymi, takimi jak komunizm czy faszyzm.

Rozmowa z dwutygodnikiem National Review, 2010 rok.

- Koran leżący na stole przed wami, to podręcznik dla terrorystów. Krew skapuje z jego stron.

Wypowiedź na forum holenderskiego parlamentu, 2014 rok.

- Im więcej muzułmanów wyzwoli się z islamu i spod jarzma Mahometa, tym lepiej.

Artykuł w serwisie Breibart News, 2016 rok

- Każdego dnia słyszymy przywódców Zachodu powtarzających chorą mantrę, że islam jest religią pokoju. Kiedykolwiek zbrodnia zostaje popełniona w imię islamu, kiedy ktoś zostaje ścięty w Syrii lub Iraku, Barack Obama, David Cameron i mój holenderski premier Mark Rutte, a także wielu ich kolegów biegnie przed kamery telewizji powiedzieć światu, że to nie miało nic wspólnego z islamem. Jak bardzo głupim trzeba być?

Przemówienie w Kopenhadze, 2015 rok.

- Koran nakazuje muzułmanom podbijać świat, jeśli trzeba przy użyciu przemocy. Nie ma wolności w islamie. Z powodu jego globalnych celów, stanowi on zagrożenie dla wolności wszędzie.

Wypowiedź dla "Washington Times", 2012 rok.

Wilders: Chcecie, żeby w Holandii i w tym mieście było mniej Marokańczyków?

Zebrani: Mniej! Mniej! Mniej!

Wilders: Zajmiemy się tym.

Wiec w Hadze, 2014 rok.

Niech pan zrobi to, czego ten kraj potrzebuje. Niech pan zatrzyma imigrację z krajów muzułmańskich, zakaże budowania meczetów, zamknie wszystkie islamskie szkoły, zakaże burek i Koranu.

Apel do premiera, 2008 rok.

Z punktu widzenia historii Mahomet był dzikim przywódcą bandy złodziei z Medyny. Bez żadnych skrupułów grabili, gwałcili i mordowali.

Artykuł w "The Brussels Journal", 2011 rok.