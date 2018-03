May rzuca wyzwanie Putinowi

To jest najpoważniejsza konfrontacja z Moskwš od zimnej wojny. Czy reszta Zachodu poprze Londyn?

Kreml dostał od Londynu czas do północy we wtorek na wytłumaczenie, dlaczego były szpieg Siergiej Skripal i jego córka zostali prawie œmiertelnie zaatakowani niezwykle toksycznym preparatem nowiczok, którym tylko dysponuje Rosja.

– W odpowiedzi usłyszeliœmy tylko sarkazm, pogardę i prowokację. Nie mamy innego wyjœcia, niż uznać, że winne jest rosyjskie państwo. To tragiczne, że prezydent Putin zdecydował się działać w taki sposób – oœwiadczyła w œrodę w Izbie Gmin Theresa May. I wymieniała długš listę sankcji wobec Rosji, która nie ma sobie równych od rozpadu Zwišzku Radzieckiego.

W cišgu tygodnia z Londynu zostanie wydalonych 23 dyplomatów, którzy zdaniem brytyjskich władz tak naprawdę byli szpiegami. Downing Street zawiesza wszystkie kontakty z Kremlem na najwyższym szczeblu, zaœ brytyjska rodzina królewska i brytyjscy politycy nie będš uczestniczyć w mistrzostwach œwiata w piłce nożnej w Rosji na przełomie czerwca i lipca. May zapowiedziała także zamrożenie aktywów rosyjskiego państwa, jeœli zajdzie podejrzenie, że mogš być użyte przeciw interesom Wielkiej Brytanii. Londyn chce również przyjšć ustawę pozwalajšcš lepiej ustalić pochodzenie pieniędzy rosyjskich oligarchów zwišzanych z Kremlem, którzy kupili nieruchomoœci w brytyjskiej stolicy lub dokonali innych inwestycji w Zjednoczonym Królestwie.

– Nie potrzebujemy tych ludzi i ich funduszy – uznała May, która jednoczeœnie oskarżyła Kreml o złamanie międzynarodowej umowy o zakazie użycia broni chemicznej.

Wœciekłoœć Kremla

Ten twardy ton mocno kontrastował z cišgłym kluczeniem, jakie od dwóch lat prezentuje premier w sprawie brexitu.

– W negocjacjach z Uniš May znalazła się w sytuacji bez wyjœcia, bo nie da się jednoczeœnie spełnić oczekiwań twardego skrzydła Partii Konserwatywnej, forsujšcego twardy rozwód z Uniš, i dojœć do porozumienia z Brukselš, która musi bronić jednolitego rynku – mówi „Rz" Christian Dustmann, profesor University College London. – W kryzysie rosyjskim premier może mówić znacznie jaœniej. W mediach to temat bardzo noœny. W najbliższych dniach okaże się, na ile brytyjskie społeczeństwo stanie za May, na ile to umocni jej pozycję – dodaje.

Moskwa zareagowała na kroki zapowiedziane przez May ze wœciekłoœciš. Rosyjski ambasador w Londynie Aleksander Jakowenko, który został rano wezwany do Foreign Office, powiedział, że „wszystko, co dziœ zostało zrobione przez brytyjski rzšd, jest całkowicie nie do zaakceptowania i uznajemy to za prowokację". Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja podejmie wobec Wielkiej Brytanii symetryczne retorsje.

May chce jednak zbudować przeciw Rosji solidarny front całego Zachodu tak, aby Kreml nie zdołał odizolować Wielkiej Brytanii od innych sojuszników. Szefowa rzšdu już rozmawiała w tej sprawie z Donaldem Trumpem, Angelš Merkel i Emmanuelem Macronem. Zamierza też zwołać w tej sprawie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na jej wniosek sprawš zajmš się na szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu przywódcy całej Unii. May poparł także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

– Rosja umyœlnie dokonała próby zabójstwa w sposób prowokacyjny, aby pokazać, że nie musi się z niczym liczyć. To jest wyzwanie dla całego Zachodu – oœwiadczył w Izbie Gmin nestor brytyjskiej polityki Kenneth Clarke.

Merkel broni Nord Stream 2

Ale to dopiero poczštek i wcale nie wiadomo, na ile sojusznicy poprš Wielkš Brytanię nie tylko słowami, ale także czynami. W Izbie Gmin minister pracy Iain Duncan Smith zwrócił uwagę, że w czasie rozmowy z May Merkel nie podjęła żadnych zobowišzań w sprawie wstrzymania budowy Nord Stream 2, co da Moskwie nowe możliwoœci dzielenia krajów zachodnich. Jeden z głównych krajów NATO, Turcja, œciœle współpracuje z Rosjš w Syrii. W dodatku wybory we Włoszech, trzecim najważniejszym kraju Unii, wygrały partie prorosyjskie. Zaœ Rex Tillerson, sceptyczny wobec Kremla sekretarz stanu USA, właœnie stracił pracę.

Jednoœci wobec Rosji nie ma też w samej Wielkiej Brytanii. Co prawda działania May poparła Szkocka Partia Narodowa, ale już nie lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Ku oburzeniu ogromnej liczby posłów podał on w wštpliwoœć ustalenia brytyjskiego wywiadu, które obcišżajš odpowiedzialnoœciš Rosję za próbę zabójstwa Skripala. Zaatakował także May za to, że nie przekazała Moskwie do zbadania próbek toksycznego preparatu. I uznał, że należy utrzymać „œcisłe kontakty z Rosjš". W przeszłoœci jako deputowany Partii Pracy Corbyn wielokrotnie opowiadał się m.in. za wyjœciem kraju z NATO, jednostronnym rozbrojeniem jšdrowym, zaniechaniem interwencji w Iraku i Afganistanie. W sondażu YouGov z poczštku marca laburzyœci mogli liczyć na 43 proc. głosów wobec 41 proc. dla torysów.

– To prawda, że rzšd nie ma ostatecznych dowodów w sprawie sprawców ataku na Skripala, ale dystansowanie się Corbyna od sankcji wobec Rosji jest dla niego ryzykowne. Nie bardzo widzę, jak miałoby to mu przysporzyć głosów – mówi profesor Dustmann.

Już w czasie debaty w Izbie Gmin siedzšcy z tyłu mniej ważni deputowani Partii Pracy wyraŸnie dawali wyraz poparcia dla deklaracji May.

W œrodę setki brytyjskich policjantów i œledczych próbowało w Salisbury odtworzyć przebieg ataku na byłego rosyjskiego szpiega i jego córkę. Szukali œladów trucizny, oglšdali zapisy kamer przemysłowych – bez skutku. Š?