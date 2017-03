Południowokoreańska armia: Korea Północna ćwiczy strzelanie do baz USA

Trzy z czterech północnokoreańskich rakiet wystrzelonych 6 marca wpadły do morza znajdującego się w granicach japońskich wód terytorialnych. To - zdaniem przedstawicieli południowokoreańskiej armii - jest dowód na to, iż celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości do ataku na znajdujące się w Japonii bazy USA, skąd - w przypadku konfliktu między Koreami - miałaby przyjść pierwsza pomoc dla armii Korei Południowej.

Wszystkie cztery rakiety były prawdopodobnie pociskami średniego zasięgu, które nie byłyby w stanie osiągnąć terytorium USA - informuje południowokoreański dziennik "Kukmin Ilbo".

Korea Południowa podejrzewa, że były to rakiety Rodong, Scud-ER lub Pukguksong-2. Nie wyklucza się przy tym jednak, że przynajmniej jedna rakieta była pociskiem międzykontynentalnym, ponieważ dotychczas na poligonie Tongchang-ri przeprowadzano testy tego rodzaju broni.

Jak wynika z informacji podanych przez media Korei Południowej jedna po drugiej w ciągu 10 minut.

Każda z rakiet została wystrzelona pod innym kątem.

Sugeruje się, że mógł być to sygnał ostrzegawczy w związku z ogłoszeniem przez USA i Koreę Południową rozmieszczeniem na terenie tego ostatniego kraju systemu antyrakietowego THAAD.