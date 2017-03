Odebrać Wałęsie honorowe obywatelstwo Puław

Jednak, by doszło do odebrania tytułu Lechowi Wałęsie, trzeba zmienić regulamin, który nie przewiduje takiej sytuacji. W tej sprawie muszą wypowiedzieć się prawnicy.

Były prezydent tytuł otrzymał w 2009 roku, gdy miastem rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej.

Jak wspomina lokalny „Dziennik Wschodni" kapituła uzasadniała wyróżnienie dla Lecha Wałęsy tym, że pokojowe przemiany okrzyknięte bezkrwawą rewolucją, były fenomenem na skalę światową i przykładem dla innych.

Poza tym podkreśliła, że waleczność i odwaga Lecha Wałęsy, który stanął na czele delegacji opozycji demokratycznej doprowadziły do utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu po wschodniej stronie „Żelaznej Kurtyny".

Lokalny PiS już osiem lat temu protestował, by nie wyróżniać w ten sposób byłego prezydenta. Jego radni chcieli by taki tytuł dostał Andrzej Gwiazda. Jednak wówczas w Puławach obecnie rządząca partia była w opozycji, a dziś ma większość.

Teraz jeden z radnych PiS Tomasz Kraszewski, z wykształcenia historyk, nauczyciel w I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego domaga się odebrania tytułu Lechowi Wałęsie.

"Tylko przypomniałem o wniosku złożonym do przewodniczącej rady miasta w ubiegłym roku przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym i puławskie koło Światowego Związku Żołnierzy AK, które domagały się pozbawienia Lecha Wałęsy, czyli TW „Bolka" honorowego obywatelstwa Puław" – tłumaczył teraz radny „Dziennikowi Wschodniemu".

Przypomniał też, że Wałęsa będąc pracownikiem stoczni, od grudnia 1970 roku do czerwca 1976 roku, donosił na swoich kolegów i pobierał za to pieniądze. Brał także udział w tzw. „nocnej zmianie" w 1992 roku, a jego obecna działalność na niwie publicznej również nasuwa wątpliwości. - Wałęsa nie zasługuje na to, by być honorowym obywatelem Puław – uważa radny Kraszewski.

Oficjalnie klub PiS nie złożył jeszcze oficjalnego wniosku o odebranie tytułu byłemu prezydentowi, ale wszystko wskazuje na to, że to zrobi.

- Skoro były prezydent współpracował z SB, to chyba nie ma powodu, by pozostawał honorowym obywatelem naszego miasta. Wiem o tym, że inne samorządy w całym kraju również przymierzają się do takich decyzji – tłumaczy Marzanna Pakuła, szefowa klubu PiS w radzie miasta Puławy.

Regulamin przyznawania honorowego obywatelstwa Puław nie przewiduje procedury jego odbierania. Więc, aby to było możliwe, trzeba go zmienić.

Kapituła wyróżnienia ma się zwrócić w tej sprawie do prawników, by ci wypowiedzieli się, czy jest to możliwe. Jeśli tak, to regulamin może zmienić rada miasta, w której PiS ma większość.

Puławy są jednym z dziewięciu miast, które uhonorowało Lecha Wałęsę tytułem honorowego obywatela. Poza tym w tym mieście w ten sposób wyróżniono m.in. aktora Mariana Opanię, Jerzego Buzka, Barbarę Czartoryską, ks. Grzegorza Pawłowskiego czy Bohdana Zadurę.