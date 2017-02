Wieś chce dalej ciąć. PiS myśli

Nowelizacją ustawy o ochronie przyrody Sejm ma się zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Poseł Jacek Sasin (PiS) przyznał w poniedziałek na antenie Trójki, że w ustawie z grudnia jest luka, która nie zabezpiecza przed takimi działaniami, że prywatny właściciel wycina dla celów prywatnych drzewa, a potem sprzedaje działkę deweloperowi. – Musimy to uregulować – stwierdził.

Projekt nowelizacji ustawy złożył już Klub PO. Postuluje on przywrócenie prawa sprzed 1 stycznia 2017 r., ale uwzględniający liberalizację przepisów dotyczących wycinki z 2015 r. Marszałek Sejmu nadał projektowi druk i został on skierowany do prac Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Ale politycy PO nie mają złudzeń, że ich projekt zostanie odrzucony. Poseł Platformy Stanisław Gawłowski jest przekonany, że nowe przepisy poselskiego projektu PiS, tak jak poprzednia ustawa, powstają w Ministerstwie Środowiska. Gawłowski, który w czasie rządów PO–PSL był wiceministrem środowiska, przyznaje, że informacje ma wprost od urzędników ministerstwa.

Jego wersję potwierdza poseł PiS Marek Ast, który podpisał się pod projektem nowelizacji obecnie funkcjonującej ustawy.

– Zmiany mogą powstawać w Ministerstwie Środowiska. Podpisujemy się rutynowo. Lista podpisów jest już wcześniej przygotowana – stwierdza.

Ast pytany o lobbing ws. zmiany w prawie, o którym mówił Jarosław Kaczyński, twierdzi: – Nie wiadomo, czy prezes mówił o lobbingu w złym znaczeniu czy dobrym.

Jego partyjna koleżanka Anna Paluch twierdzi jednak, że nie wiadomo, czy do zmian przepisów dojdzie i podważa doniesienia o słowach prezesa PiS.

– Nie wiem, czy prezes mówił o lobbingu. Wypowiedź znana jest tylko z relacji młodego warszawskiego posła. Może lobbing był z drugiej strony – stwierdza.

Posłanka uważa, że trzeba ukrócić wycinkę drzew na cele komercyjne, pod sprzedaż gruntów deweloperom, ale dodaje, że zmiany w przepisach nie są przesądzone.

– Nie wiadomo, czy w ogóle będą. Na terenach wiejskich ludzie są bardzo zadowoleni. Patologie występują tylko w dużych miastach, jak w Warszawie, która ma problem z reprywatyzacją. Jeśli zmieniać, to tylko wykluczając te patologie. Karne opłaty na zbycie działki deweloperom. Należy też uprościć procedurę właścicielom ogródków przydomowych – tłumaczy.

Wycinka drzew nie będzie możliwa już od 1 marca, bo zaczyna się okres lęgowy i wegetacyjny, w trakcie którego nie można ciąć drzew.