Niechęć do Trumpa mobilizuje demokratów

To początek walki o odbudowanie dominującej pozycji partii, którą demokraci utracili po listopadowych wyborach. – Ciężką pracą oraz poprzez poważną reorganizację dokonamy transformacji naszej partii – powiedział w trakcie sobotniego głosowania na zjeździe Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC) Tom Perez, który jest pierwszym w historii przywódcą Partii Demokratycznej latynoskiego pochodzenia i cieszy się poparciem Baracka Obamy i Hillary Clinton.

Jego najpoważniejszym rywalem w zażartym wyścigu o fotel przewodniczącego DNC był kongresmen z Minnesoty Keith Ellison, którego popierało najbardziej liberalne skrzydło partii, w tym aktywiści i związkowcy oraz zwolennicy poglądów mocno lewicowego senatora Berniego Sandersa.

– Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wyjść z tego zebrania podzieleni – powiedział Ellison. Uznał porażkę, prosząc swoich zwolenników o poparcie zwycięzcy.

Perez przejmuje kierownictwo, gdy pozycja Partii Demokratycznej jest osłabiona tak, jak dawno nie była. Republikanie rządzą w Białym Domu, mają większość w obu izbach Kongresu, 33 gubernatorów oraz szykują się do zatwierdzenia piątego konserwatywnego członka dziewięcioosobowego Sądu Najwyższego. Co więcej, demokraci w Senacie nie byli w stanie zablokować żadnego z kandydatów nominowanych do prezydenckiego gabinetu.

Wielu członków Partii Demokratycznej twierdzi, że tak naprawdę misję DNC ma już wytyczoną, a jest to otwarta walka przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Tuż po listopadowych wyborach demokraci byli podzieleni. Jedna grupa nawoływała do ostrej konfrontacji z nowym prezydentem, a druga była za mniej ryzykowną taktyką wypracowania kompromisu. Teraz jednak demokratyczni kongresmeni najwyraźniej zarzucili chęć ułożenia się z Białym Domem. Zainspirowały ich protesty oraz mnóstwo telefonów oraz e-maili od wyborców, sami też nie mogą już znieść posunięć prezydenta Trumpa, które uznają za ekstremalne. Zamiast tego przyjmują strategię republikanów sprzed ośmiu lat: być partią mocno opozycyjną, mówiącą „nie".

– Partia Demokratyczna będzie przewodzić ruchowi oporu przeciwko najgorszemu w historii prezydentowi USA, tak, aby ta kadencja była jego ostatnią – powiedział Perez.

Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee, który jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Demokratycznych Gubernatorów i poparł pozew sądowy przeciwko prezydenckiemu dekretowi imigracyjnemu, twierdzi, że demokraci „muszą postawić się prezydentowi wszędzie i kiedykolwiek tylko mogą, gdy on działa przeciwko wartościom, na których opiera się Ameryka". W ten sposób, jego zdaniem, demokraci będą mogli przeciągnąć na swoją stronę kilku republikanów. Demokraci zdają sobie jednak sprawę, iż ich zamiary mogą się okazać niewykonalne. Muszą wziąć pod uwagę swoją, i tak już słabą, reputację w konserwatywnych stanach. Poza tym, jeżeli przestaną być „nieofensywną alternatywą do polaryzującego prezydenta", mogą stracić poparcie umiarkowanych wyborców.Mimo wszystko panują bojowe nastroje. – Musimy walczyć za wszelką cenę, żeby powstrzymać go [prezydenta] i uratować nasz kraj – powiedział Jeff Merkley sentor z Oregonu. – W kraju panuje niechęć do nowego prezydenta. Zadanie dla nas to wykorzystać ją w produktywny i konstruktywny sposób. Myślę, że nam się to uda – powiedział Thomas Carper, senator z Delaware.

—Aleksandra Słabisz z Nowego Jorku