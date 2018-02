Gdańsk: Lech Wałęsa wchodzi do gry

Były prezydent zaapelował do Pawła Adamowicza, by nie startował w wyborach na prezydenta Gdańska. OdpowiedŸ dostał szybko i bardzo jednoznacznš.

Od kilku dni uwagę władz Platformy Obywatelskiej absorbuje sytuacja w Gdańsku, gdzie prezydent miasta zapowiedział, że kolejny raz wystartuje w wyborach.

– Apeluję do Adamowicza, by nie robił rozłamu – mówił na wspólnej konferencji prasowej z Grzegorzem Schetynš były prezydent Lech Wałęsa. – Żšdam od wszystkich sił patriotycznych, abyœmy wspólnie poszli do wyborów. Apeluję szczególnie do PSL– dodał były prezydent.

OdpowiedŸ Adamowicza była szybka i jednoznaczna: – Będę kandydować, nie zrezygnuję. Nie mogę zawieœć zaufania gdańszczan. W paŸdzierniku podczas wyborów poddam się weryfikacji – stwierdził w rozmowie z Onetem.

W konferencji prasowej z Wałęsš, Schetynš i szefem Klubu PO Sławomirem Neumannem wzięła udział też Agnieszka Pomaska, szefowa struktur PO w Gdańsku. To właœnie ona – obok europosła Jarosława Wałęsy – jest potencjalnš kandydatkš Platformy na prezydenta. Ale nie ma co liczyć na szybkš decyzję partii, o czym już pisała w ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita", a co w czwartek potwierdził Schetyna. – Myœlę, że decyzję podejmiemy w marcu, kwietniu – powiedział lider Platformy.

Zapewniał jednoczeœnie, że kandydat musi być kandydatem koalicyjnym. Mówił też, że trwajš rozmowy z Nowoczesnš, a do współpracy zaprasza też lewicę. Ale Nowoczesna ma już swojš kandydatkę – to posłanka Ewa Lieder.

Politycy PO, z którymi rozmawialiœmy, nieoficjalnie przyznajš, że szanse, by Paweł Adamowicz został kandydatem partii, sš niewielkie, ale żadne decyzje władz w tym kierunku formalnie nie zapadły. W teorii wszystkie opcje sš nadal na stole. W praktyce PO będzie próbowała jeszcze naciskać na Adamowicza, by ten zmienił zdanie i jednak zrezygnował z wyœcigu. Ma to też wymiar koalicyjny – Nowoczesna nie poprze Adamowicza pod żadnym warunkiem.

Samodzielny start Pawła Adamowicza i kandydata Platformy będzie miał swoje odbicie w wyborach do rady miasta. Bo prezydent zasugerował już, że jeœli będzie niezależnym kandydatem, stworzy własne listy. A to oznacza potencjalny rozłam w klubie radnych PO. I tego najbardziej obawiajš się politycy największej partii opozycyjnej.

Gdańsk jest jednym z bastionów Platformy. I chociaż politycy Zjednoczonej Prawicy podkreœlajš, że dla obozu rzšdzšcego wszystkie duże miasta sš poważnym wyzwaniem, to poszukiwania kandydata na prezydenta w Gdańsku stało się dla obozu władzy dużo ważniejsze niż przed deklaracjš prezydenta Adamowicza. Decyzji jeszcze nie ma.