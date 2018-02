Adamowicz zaskakuje Platformę

Prezydent Gdańska swojš deklaracjš o kandydowaniu postawił partię w trudnej sytuacji.

Jeszcze do niedawna Gdańsk nie był wysoko w klasyfikacji ciekawych wyœcigów wyborczych. Pomorze to bastion i matecznik Platformy Obywatelskiej. Wszystko jednak zmieniło się w niedzielę. „W trudnych czasach trzeba mówić wprost. Mówię więc jasno: będę kandydował na prezydenta Gdańska" – napisał na Facebooku obecny prezydent Paweł Adamowicz. Deklaracji towarzyszy krótki klip. W poniedziałek rzšdzšcy Gdańskiem od 1998 roku prezydent potwierdził swój start na specjalnej konferencji prasowej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rozłam?

O scenariuszu, w którym Adamowicz ogłosi decyzję o starcie na własnš rękę, mówiło się w Gdańsku od wielu miesięcy. Ale niedzielna deklaracja prezydenta i tak była zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekœcie niedawnego wywiadu Grzegorza Schetyny dla „Rzeczpospolitej". Zaledwie w w ubiegły poniedziałek przewodniczšcy PO sugerował, że obecny prezydent nie wystartuje. – Myœlę, że Paweł Adamowicz będzie miał inne plany. Jest Jarosław Wałęsa, ale też Agnieszka Pomaska – powiedział lider PO. Platforma przy typowaniu kandydatów na prezydenta Gdańska brała pod uwagę polityczny bagaż prezydenta.

Tydzień póŸniej urzędujšcy prezydent ogłasza oficjalnie swojš decyzję. W PO niektórzy potraktowali tę deklarację jako próbę rozbicia partii. On sam podkreœla, że poinformował Grzegorza Schetynę o swoich planach.

Adamowicz zaznacza, że będzie zabiegał o poparcie Platformy, ale jeœli tak się nie stanie, to wystawi m.in. własnych kandydatów do Rady Miasta. Powtórzył też, że „liczy się przede wszystkim Gdańsk". Ale wœród lokalnych polityków mówi się, że obecny prezydent chce się w kampanii wykreować na politycznego męczennika. To w zwišzku m.in. z procesem, który toczy się przeciwko niemu. Dotyczy on zarzutów o podawanie nieprawdziwych danych w oœwiadczeniach majštkowych. Gdy postawiono mu zarzuty, w 2015 roku zawiesił swoje członkostwo w partii, a póŸniej z niej odszedł.

Komplikacje

– To bardzo niepotrzebna, komplikujšca sytuację decyzja – słyszymy od ważnych polityków PO. Poza zaskoczeniem kolegów i koleżanek z PO, Adamowicz postawił całš partię w trudnej sytuacji. I to w bardzo ważnym mieœcie i regionie. Ale nie wszyscy w œrodowisku negatywnie oceniajš posunięcie prezydenta. Jego zwolennikiem jest np. Mieczysław Struk czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Oficjalnie PO nie podjęła jeszcze decyzji o tym, kogo wystawiš w najbliższych wyborach.

Teraz sytuacja się znacznie skomplikowała, bo wystawienie własnego kandydata oznacza start przeciwko Adamowiczowi. Wczeœniej mówiło się, że prezydent może po odejœciu z urzędu np. wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub do Sejmu. Teraz to wszystko stanęło pod dużym znakiem zapytania, podobnie jak polityczny scenariusz dla Gdańska. Jak słyszymy, najpewniej PO odłoży decyzję co do tego miasta na jakiœ czas. Na pewno sprawa będzie tematem rozmów na zarzšdzie partii w najbliższy pištek. W sobotę odbędzie się też Rada Krajowa partii.

Decyzja Adamowicza mocno komplikuje nie tylko sytuację Platformy, ale też tworzšcej się powoli koalicji PO i Nowoczesnej. Partia Katarzyny Lubnauer ma swojš kandydatkę w tym mieœcie – to posłanka Ewa Lieder, która już raz startowała w wyborach na prezydenta Gdańska. – Grzegorz Schetyna zdaje sobie sprawę, że Adamowicz dla nas jest kandydatem nie do zaakceptowania. To człowiek, który jest politykiem skompromitowanym – powiedziała w poniedziałek w programie #RZECZoPOLITYCE Katarzyna Lubnauer, przewodniczšca Nowoczesnej. I dodała, że jej zdaniem Schetyna nie powinien poprzeć Adamowicza w wyborach. – Ewa Lieder jest posłem i intensywnie działa w regionie. Myœlę, że będę rozmawiała o niej z szefem PO – podkreœliła.

Amunicja dla PiS

Politycy PO, z którymi rozmawialiœmy, zdajš sobie doskonale sprawę, że jeœli partia jednak poprze Adamowicza, to będzie musiała zarówno lokalnie, jak i ogólnokrajowo bronić jego wszystkich spraw z przeszłoœci. – To darmowa amunicja dla PiS – podkreœla nasz rozmówca.

Kandydaci partii Jarosława Kaczyńskiego w dużych miastach nie sš jeszcze znani. Do tej pory o Gdańsku – mieœcie, w którym PO jest wyjštkowo silna – wiele się nie mówiło. Dużo większa uwaga była skupiona na Warszawie. Nasi rozmówcy z PiS podkreœlajš, że decyzje zapadnš w cišgu kilku tygodni.