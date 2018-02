Generał Waldemar Skrzypczak: Służby mogą zniszczyć każdego

Ludzie z kontrwywiadu wojskowego majš takie możliwoœci, że mogš każdego rozjechać bezkarnie. Rozkręcš aferę, zgnojš, zniszczš człowieka i nie poniosš żadnych konsekwencji, gdy ich oskarżenia się nie potwierdzš - mówi generał Waldemar Skrzypczak.

Plus Minus: Służył pan w wojsku w czasach PRL, póŸniej w okresie transformacji, a na koniec w armii należšcej do NATO. Czym się różniły te wojska?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Różnica polegała na ulokowaniu armii w systemie państwa. Przed 1989 r. byliœmy w Układzie Warszawskim, a armia była przygotowywana do działań przeciwko NATO. Ale to było na poziomie politycznym. W jednostkach po prostu ćwiczyliœmy obronę, natarcie, forsowanie, działania opóŸniajšce. Teraz też się to ćwiczy. W czasach PRL w wojsku byli oficerowie polityczni, ale oni siedzieli w salonach, gabinetach, rzadko pojawiali się na poligonach. Oficerowie oczywiœcie byli indoktrynowani. Przykładowo, gdy odbywały się wybory 4 czerwca 1989 r., byłem wtedy szefem sztabu 68. Pułku Czołgów Œrednich w Budowie, padła komenda, że kadra ma iœć głosować, bo kandydatem z tego okręgu był ówczesny minister obrony naro...