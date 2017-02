Barack Obama jest w 0,97 proc. Szwajcarem? Szwajcarskie miasteczko ponownie zaprasza

Herren o swoim odkryciu poinformował świat w 2010 roku - według jego ustaleń Obama jest w 0,97 proc. Szwajcarem - jego przodkami ze strony matki mieli być bowiem Gutknechtowie (w USA syn Hansa zmienił nazwisko na "Goodnight").

Po ujawnieniu tych informacji władze Ried bei Kerzers nadały byłemu prezydentowi USA honorowe obywatelstwo i zaprosiły go do odwiedzenia miasteczka swoich przodków.

Zaproszenie miał przekazać prezydentowi USA były przewodniczący Szwajcarskiej Rady Związkowej Joseph Deiss. Obama zadeklarował wówczas, że kiedyś odwiedzi zamieszkaną przez nieco ponad 1200 osób miejscowość.

Jako prezydent USA Obama nie zdążył jednak przyjechać do Ried bei Kerzers. Teraz więc, gdy Obama jest już byłym prezydentem, władze miasta ponownie zaprosiły go do odwiedzenia ojczyzny swoich przodków.

Obama miał już otrzymać list z zaproszeniem - informują szwajcarskie media.