Korsyka idzie w ślady Katalonii

Macron nie zamierza iœć na kompromis z korsykańskimi nacjonalistami. To strategia, która w hiszpańskiej prowincji zakończyła się fatalnie.

Prezydent przyjechał na wyspę w 20. rocznicę zamordowania prefekta Claude'a Erignaca. To był przełomowy moment dla secesjonistów, którzy porzucili wówczas walkę zbrojnš i postawili na zdobycie władzy zgodnie z zasadami demokracji. W grudniu ub. roku odnieœli niezwykły sukces: wygrali po raz pierwszy wybory lokalne. Emmanuela Macrona przyjmował więc przewodniczšcy rzšdu regionalnego Gilles Simeoni, który chce zdecydowanego poszerzenia autonomii dla wyspy, oraz szef regionalnego parlamentu Jean-Guy Talamoni, który stawia na pełnš niezależnoœć.

Paryż nie zamierza jednak iœć na żadne ustępstwa. Macron zapowiedział, że nie będzie amnestii dla zabójców Erignaca, w tym najważniejszego, odsiadujšcego wyrok dożywocia Yvana Colonna. Korsykańscy nacjonaliœci uważajš, że chodzi o „więŸniów politycznych", ale dla Pałacu Elizejskiego to „terroryœci".

Wiceszefowa MSW Jacqueline Gourault zapowiedziała także, że nie ma mowy o przyznaniu specjalnego statusu językowi korsykańskiemu. – Językiem Republiki Francuskiej jest francuski. Autonomiœci uważajš, że korsykański powinien mieć na Korsyce taki sam status, jak francuski – co oznaczałoby, że urzędnicy czy dziennikarze mediów publicznych powinni udowodnić jego znajomoœć.

Kolejnym punktem spornym jest utworzenie statusu rezydenta na Korsyce. Dzięki niemu tylko ci, którzy mieszkajš na wyspie pięć czy nawet dziesięć lat mogliby tu kupować nieruchomoœci. Dziœ blisko 40 proc. wszystkich domów należy do Francuzów z kontynentu. To z powodu szybkiego wzrostu cen nieruchomoœci, na które często nie stać lokalnej ludnoœci. Paryż uważa jednak, że taki zapis byłby sprzeczny z konstytucjš, bo różnicowałby dostęp Francuzów do własnoœci. Macron nie zamierza też wychodzić naprzeciw nacjonalistom, gdy idzie o uznanie narodu korsykańskiego w konstytucji. Dla niego to byłby poczštek rozsadzania silnie scentralizowanego kraju.

Korsyka została włšczona do Francji w 1768 r., rok przed urodzeniem w Ajaccio Napoleona. Zamieszkana przez 320 tys. osób wobec 7,5 mln w Katalonii, może jednak pójœć w œlady hiszpańskiej prowincji, gdzie odmowa negocjacji ze strony Madrytu doprowadziła do szybkiej radykalizacji nastrojów.