Dagestan: Najbiedniejszy region, najbogatsza elita

W cišgu jednego dnia aresztowano premiera, dwóch wicepremierów i dwóch ministrów rzšdu autonomicznej republiki Dagestanu.

– Wszystkie instytucje Dagestanu znajdujš się obecnie w stanie chaosu – stwierdził jeden z rosyjskich dziennikarzy.

Zamieszkana przez 36 narodów i grup etnicznych, podminowana przez islamskie podziemie, niszczona przez korupcję najwyższych urzędników republika jest beczkš prochu, która w każdej chwili może eksplodować.

Spoœród 3 mln mieszkańców 13 proc. jest bezrobotnych, mimo że na miejscu jest kilkadziesišt dużych zakładów przemysłowych (w tym pięć hydroelektrowni), przemysł wydobywczy ropy i gazu oraz 400 km morskiego wybrzeża. – Żadna dziewczyna w Dagestanie nie wyjdzie za mšż, jeœli nie ma on legitymacji inwalidy. Taki papierek zapewnia bowiem stały dochód w postaci renty, za który można utrzymać rodzinę – wyjaœniał „Rzeczpospolitej" publicysta i znawca Kaukazu Wadim Dubnow. – Dlatego w Dagestanie jest niebywała iloœć inwalidów, a legitymacje, które ostatnio podrożały, można załatwić sobie nawet na kredyt – dodał.

Wciœnięta między Morze Kaspijskie i Kaukaz republika jest całkowicie zależna od dotacji z Moskwy, które w 2017 roku stanowiły 79,7 proc. miejscowego budżetu. W cišgu ostatnich pięciu lat dopłaty z centrum rosły œrednio o 3 proc. rocznie, a i tak budżet miał stały deficyt. Według powszechnego przekonania większoœć centralnych dotacji była rozkradana. – Oczywiœcie obowišzkowy procent odsyłano wyższym urzędnikom w Moskwie – powiedział Dubnow.

– Kreml w końcu poczuł się zmęczony cišgłymi walkami klanów i totalnš korupcjš – sšdzi ekspert Carnegie Moscow Aleksiej Małaszenko. – Widać było wyraŸnie, że prezydenckie wybory odbędš się tam bez przeszkód tylko w przypadku zaspokojenia ludowego popytu na okiełznanie bezprecedensowej korupcji władz – uważa inna ekspert od spraw Kaukazu Galina Chizirjewa.

W grudniu do Dagestanu przysłano „spadochroniarza" – były generał policji Władimir Wasiljew został prezydentem kraju. Po miesišcu jego rzšdów do republiki przyjechała kilkudziesięcioosobowa ekipa œledczych z prokuratury oraz FSB i zaczęły się areszty. W rezydencji premiera Abdusamada Gamidowa znaleziono (oprócz kosztownoœci, złota i dolarów) nawet pistolet wykonany ze złota.

Republika o bardzo skomplikowanej strukturze narodowoœciowej utrzymywała stabilnoœć dzięki konsensusowi między trzema największymi grupami: Awarami, Dargijczykami i Kumykami. Jednak Dagestan to konglomerat terytoriów rzšdzonych przez klany.

– Jeszcze w latach 90. przestały to być klany rodzinno-narodowoœciowe, przekształciły się w coœ w rodzaju grup przestępczo-biznesowych posiadajšcych stałe terytorium – mówi Dubnow. Tragiczna sytuacja gospodarcza sprawiła, że kilkaset tysięcy mieszkańców wyjechało w poszukiwaniu pracy, a biedna młodzież zaczęła sympatyzować z najbardziej radykalnymi odłamami islamu. W górach na pograniczu z Czeczeniš cały czas operujš niewielkie grupy: ni to bandy, ni to islamskie oddziały partyzanckie. – O sytuacji w republice decydujš meczety (w tym i salafickie), las (czyli nielegalne grupy, w tym uzbrojone), stare klany i młodzi bandyci – uważa Dubnow. Zachwianie delikatnej równowagi opartej na okradaniu wspólnej kasy może doprowadzić do eksplozji.