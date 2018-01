Rosja: FSB oskarża anarchistów o próbę zamachu stanu

W całym kraju trwajš aresztowania anarchistów. Służby torturami chcš wymusić przyznanie się do planów obalenia Putina.

Historia zatrzymania w Petersburgu obywatela Kazachstanu Wiktora Filinkowa nadaje się na scenariusz filmu sensacyjnego. 23-letni programista i działacz rosyjskiego ruchu anarchistycznego został aresztowany pod koniec ubiegłego tygodnia w drodze na lotnisko. Miał lecieć do Kijowa, a wylšdował w samochodzie z funkcjonariuszami Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Po drodze tyle razy został ugodzony paralizatorem, że wylšdował w szpitalu. Długo tam jednak się nie zatrzymał. Gdy lekarze stwierdzili, że zdrowiu chłopaka nic nie grozi, został wywieziony do lasu. Tam, kilku zamaskowanych osiłków biło go przez pięć godzin.

O torturach stosowanych przez FSB (spadkobiercę dawnego KGB) opowiedział adwokat Filinkowa Wiktor Czerkasow, który oœwiadczył, że osobiœcie widział œlady pobicia na ciele swojego klienta. Potwierdzili to również obrońcy praw człowieka, którzy odwiedzili chłopaka w areszcie. Jak podaje niezależna telewizja Dożd, odnotowali oni na ciele 23-latka liczne oparzenia na klatce piersiowej, które po sobie pozostawił paralizator.

Wszystko po to, by przyznał się do czynów, których nie popełnił. Filinkow twierdzi, że zeznania wydrukowali mu funkcjonariusze FSB, kazali się nauczyć i zarecytować œledczemu. Grożono mu, że jeżeli tego nie zrobi trafi do celi chorych na gruŸlicę .I to natychmiast. Z kolei za „przygotowanie zbrojnego zamachu stanu w celu obalenia władzy". grozi mu do 20 lat więzienia. Ale dopiero na podstawie wyroku sšdowego.

Po Filinkowie aresztowano petersburskiego anarchistę Igora Sziszkina, przesłuchiwano go przez całš dobę. Według œledczych zatrzymani należeli do terrorystycznej wspólnoty Sieć. Problem polega na tym, że nie ma takiej na liœcie organizacji terrorystycznych, sporzšdzonej przez FSB i Narodowy Komitet Antyterrorystyczny. Nie precyzuje się, w jaki sposób anarchiœci planowali obalać Putina, a cała sprawa ma toczy się za zamkniętymi drzwiami. Adwokatom zakazano ujawniania jakichkolwiek szczegółów œledztwa.

Znany rosyjski obrońca praw człowieka Lew Ponomariow twierdzi, że aresztowania działaczy organizacji anarchistycznych zaczęły się również w innych regionach Rosji. – Wiemy, że w Penzie zatrzymano szeœć osób i oskarżono przygotowanie zbrojnego zamachu. Zapowiadajš się kolejne aresztowania i zaczyna się fabrykacja spraw karnych – mówi „Rzeczpospolitej" Ponomariow. – Represyjna maszyna się rozkręca. Zbliżajš się wybory i służby w ten sposób chcš zastraszyć społeczeństwo.

Znany petersburski portal Fontanka twierdzi, że represje wobec anarchistów sš zwišzane z nieudanymi protestami w Rosji, które miały się odbyć na poczštku listopada. Nawoływał do nich opozycjonista Wiaczesław Malcew, który latem ubiegłego roku uciekł do Francji.

Zapewne nie przez przypadek o „przygotowywanym zamachu stanu" rosyjskie media poinformowały tuż przez niedzielnym „strajkiem wyborców", w którym udział wzięło kilka tysięcy osób w 118 miastach Rosji. Aresztowano wówczas kilkaset osób, w tym również jego organizatora Aleksieja Nawalnego.

Opozycjonista został wypuszczony i już zapowiada kolejne protesty. Namawia do bojkotu wyborów prezydenckich, do udziału w których nie został dopuszczony.