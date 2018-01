Szef MSWiA: Idioci w krzakach nie są groźni

Roœnie radykalizm, bo państwo na to pozwala – mówiš eksperci. Rzšd bagatelizuje neonazistów?

Joachim Brudziński, szef MSWiA, przekonywał w czwartek w Sejmie, że organizacje faszyzujšce czy nazistowskie w Polsce to margines. Potwierdza to ABW. – Z materiałów Agencji wynika, że tego rodzaju grupy majš w Polsce charakter marginalny – mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora ds. służb specjalnych. Ile takich grup jest monitorowanych i ilu mogš mieć członków – ani minister, ani ABW nie podaje. Jak wynika z naszych informacji, także Duma i Nowoczesnoœć występujšca w reportażu „Superwizjera" TVN miała być monitorowana przez ABW.

Brudziński publicznie nazwał neofaszystów „skończonymi idiotami", bagatelizujšc jednoczeœnie zagrożenie, jakie niosš ich „wybryki". – To, że takie kreatury chowajš się po lesie, to sukces naszego społeczeństwa. W Niemczech neonaziœci maszerujš w centrum Berlina – grzmiał. Szef MSWiA przedstawił też statystyki tzw. przestępstw z nienawiœci. Z danych policji wynika, że ich łšczna liczba w ostatnich trzech latach spada, za to wzrasta wykrywalnoœć.

Z danych KGP wynika też jednak, że przybyło zachowań, które œledczy zakwalifikowali jako ataki z powodu „przynależnoœci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej" (art. 119 k.k.). Ze 111 czynów w roku 2016 do 171 w 2017. Kryjš się za nimi zarówno napaœci nasycone słownš agresjš, jak i fizyczne, gdy sprawcy posuwajš się do rękoczynów. W ubiegłym roku do takich ataków dochodziło m.in. w Warszawie i Białymstoku. Co ważne, dane MSWiA i policji wskazujš, że w cišgu pięciu lat trzykrotnie wzrosła liczba podejrzanych z zarzutami o przestępstwa zwišzane ze zjawiskiem ekstremizmu – ze 126 w 2011 r. do 368 w 2017 r.

Minister Brudziński podkreœlał jednak, że największym problemem nie jest „paru idiotów w krzakach", ale coraz częstsze i coraz brutalniejsze ataki na polityków. Jako przykład podał podpalenie biura poselskiego Beaty Kempy.

A jaka jest opinia ekspertów? Jak wylicza dr Andrzej Barcikowski, były szef ABW, ekspert ds. bezpieczeństwa, w Polsce działa około dziesięciu liczšcych się ugrupowań podejrzewanych o propagowanie treœci rasistowskich i totalitarnych. – Może w nich działać kilka tysięcy ludzi – szacuje. – Największe ryzyko dostrzegam w organizacjach, które majš charakter międzynarodowy, np. Combat 18 – dodaje. To brytyjska organizacja terrorystyczna utworzona przez neonazistowskie Krew i Honor ponad 25 lat temu.

Jak wynika z danych Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które od 20 lat monitoruje przypadki rasizmu i ksenofobii, od połowy 2015 r. w Polsce gwałtownie wzrosła liczba aktów przemocy i zdarzeń na tym tle, głównie ataków fizycznych. Często nie dochodzi do ukarania sprawców. Kary nie poniosła m.in. Justyna Helcyk z ONR, która w maju 2017 r. na wrocławskim rynku krzyczała o „islamskich œcierwach". Wrocławska prokuratura najpierw jš oskarżyła o nawoływanie do nienawiœci i publiczne znieważanie cudzoziemców, a póŸniej się z tego wycofała. Także Mateusz S. ze stowarzyszenia DiN, który teraz – po publikacjach mediów – usłyszał zarzuty, wczeœniej obronnš rękš wyszedł ze sprawy rozpowszechniania naklejek (wlepek) nawołujšcych do nienawiœci (m.in. z wizerunkiem œwini i bejsbolem, wzywajšcych do walki z islamem). Prokuratura w Gliwicach wycofała zarzuty wobec niego i sprawę umorzyła.