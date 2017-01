Angelika Prokop-Grey straciła pracę

Polska Grupa Zbrojeniowa utrzymuje, że odpowiedzialna za przeciwdziałanie korupcji dyr. Angelika Prokop-Grey nie została zwolniona, lecz że „stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron" (tak przekazał nam Łukasz Prus z biura komunikacji i promocji PGZ). Jednak „Rzeczpospolita" ustaliła, że pani dyrektor, żonie byłego wiceministra spraw zagranicznych Roberta Greya, nie pozostawiono wyboru.

Nieoficjalnie wiadomo, że to efekt kłopotów jej męża. 30 listopada 2016 r. został on odwołany w niejasnych okolicznościach z resortu po zaledwie dwóch miesiącach urzędowania.

Nasi informatorzy twierdzą, że sygnał, by go odsunąć, wyszedł z polskich służb. „Gazeta Wyborcza" napisała, że w tle dymisji było odkrycie kontaktów Greya z amerykańskim wywiadem, ale według naszych źródeł nie ma na nie dowodów. Wątpliwości dotyczą za to czasów, kiedy Grey po powrocie do Polski pracował w 2012 r. w grupie zbrojeniowej Bumar (później Polski Holding Obronny, obecnie Polska Grupa Zbrojeniowa) jako doradca zarządu Krzysztofa Krystowskiego. Pomagał w rozwiązaniu słynnego, uznanego za nieopłacalny kontraktu indyjskiego – dostawy wozów opancerzonych do Indii.

W tym samym czasie w Bumarze pracowała żona późniejszego wiceministra Angelika Prokop, specjalistka ds. procedur antykorupcyjnych. W styczniu 2015 r. przeszła do Polskiej Grupy Zbrojeniowej na stanowisko starszego specjalisty w Biurze Audytu i Kontroli. W marcu 2016 r. awansowała na stanowisko p.o. dyrektora Biura ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, a od 1 czerwca była cenionym przez zarząd dyrektorem tego biura.

– Jej kłopoty zaczęły się po odwołaniu męża z MSZ. Chciano wezwać ją do kadr, ale była na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie zgodziła się odejść sama – mówi nam jeden z informatorów. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron nie wymaga uzasadnienia. Stosowny dokument nosi datę 7 grudnia, a więc wystawiono go zaledwie tydzień po dymisji męża pani dyrektor.

Jak ujawniliśmy w listopadzie, Robert Ethan Grey to polski emigrant, który urodził się jako Piotr Grygielko. W 1987 r., w wieku 13 lat, wyjechał na stałe z matką do USA w ramach łączenia rodzin. Jego ojciec wcześniej wyemigrował do Stanów.

Grey wrócił do Polski w 2010 r., a w maju ubiegłego roku został doradcą w gabinecie politycznym Witolda Waszczykowskiego, szefa MSZ. 1 października awansował w resorcie na podsekretarza stanu – odpowiadał za dyplomację ekonomiczną oraz politykę amerykańską i azjatycką.

Odwołanie było nagłe – Greya cofnięto z drogi na lotnisko, skąd miał odlecieć do Szwecji z prezydentem Andrzejem Dudą. Dymisję wiceministra oficjalnie tłumaczono „zmianą koncepcji działania resortu". Ostatnio ujawniliśmy, że od niemal pół roku jest on weryfikowany przez ABW w postępowaniu o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa. Wciąż go nie otrzymał.