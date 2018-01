Rząd Morawieckiego. Budowa nowego gabinetu trwa mimo przerwy świątecznej

Premier Mateusz Morawiecki cały czas kompletuje swoje otoczenie przed spodziewaną po 6 stycznia rekonstrukcją. Ostatecznych decyzji jeszcze nie ma.

Nasi rozmówcy z Prawa i Sprawiedliwości opisują proces konsultacji i podejmowania decyzji co do ostatecznego kształtu gabinetu jako ciągle płynny. Brak ostatecznych decyzji powoduje pojawianie się w mediach wielu wersji rekonstrukcji. Prawdopodobnie wszystko się rozstrzygnie podczas zaplanowanego na ten tydzień posiedzenia władz PiS.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", Mariusz Chłopik, jeden z odpowiedzialnych za udane dla PiS kampanie wyborcze w 2015 – prezydencką i parlamentarną – przechodzi do Centrum Informacyjnego Rządu. Będzie współtworzyć politykę informacyjną i medialną rządu.

Ale zmiany w rządzie mogą nie objąć niektórych typowanych od dawna do rekonstrukcji ministrów i ich urzędów. I tak w rządzie pozostanie najpewniej szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, chociaż jego ministerstwo zostanie okrojone. Z rządem pożegna się natomiast Anna Streżyńska, chociaż wskazywane od kilku tygodni do likwidacji Ministerstwo Cyfryzacji jednak pozostanie.

Zgodnie z aktualnym planem z rządem nie pożegna się Krzysztof Jurgiel, obecny minister rolnictwa. Zmieni się za to szef resortu środowiska, gdzie zgodnie z najnowszymi ustaleniami na stanowisko piastowane przez Jana Szyszko typowany jest Henryk Kowalczyk, obecnie szef Komitetu Stałego.

Co zapowiadał już nowy premier, zmiany obejmą też ministerstwa Finansów i Rozwoju, nad którymi kontrolę sprawuje wciąż Mateusz Morawiecki. Trwają też dyskusje co do obsadzenia funkcji szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli osoby odpowiedzialnej m.in. za koordynację prac legislacyjnych. Do rozważanych wcześniej kandydatur – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – dołączyło nazwisko Jacka Sasina, posła PiS, przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Na Nowogrodzkiej można także usłyszeć, że przejście do rządu Krzysztofa Szczerskiego na stanowisko szefa resortu spraw zagranicznych wcale nie jest już takie pewne. Jeśli tak będzie, to poszukiwanie następcy Witolda Waszczykowskiego może opóźnić cały proces i sprawić, że do zmian nie dojdzie w pierwszym sejmowym tygodniu 2018 roku.

Dwa kolejne znaki zapytania to ewentualne zmiany w resortach zdrowia i obrony. – Gdyby rzeczywiście doszło do dymisji Antoniego Macierewicza, to jest wariant, w którym MON przejąłby Mariusz Błaszczak – mówi nam polityk PiS.

Decyzja może zapaść bardzo późno, tak samo jak ewentualna dymisja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Tu kluczowy okaże się rozwój sytuacji w służbie zdrowia i to, jak bardzo sprawa wypowiadania klauzul opt-out wpłynie na sprawność systemu. Specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie konfliktu z rezydentami odbędzie się 3 stycznia.

Nasi rozmówcy zwracają też uwagę, jak istotna w nowym gabinecie będzie pozycja wicepremier Beaty Szydło, która będzie pełnić funkcję szefowej nowego Komitetu Społecznego. Ale jej polityczne znaczenie w nowym rozdaniu prawdopodobnie będzie szersze. W PiS odnotowano na przykład, jak szybko była premier zabrała głos w debacie po słowach Kornela Morawieckiego dla „Rzeczpospolitej" o uchodźcach i korytarzach humanitarnych, co wskazuje na to, że wciąż będzie miała wiele do powiedzenia.