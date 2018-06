Kornel Morawiecki apeluje, by Andrzej Duda zrezygnował z referendum

Zdaniem Kornela Morawieckiego zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum będzie dzielić obywateli, dlatego powinno się odstąpić od tego pomysłu.

Kancelaria Prezydenta ogłosiła 15 propozycji pytań referendalnych. Wśród nich wpisanie do Konstytucji obecności Polski w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim.

Od zgłoszenia pomysłu na referendum, prezydent zapowiada, że głosowanie miałoby odbyć się w dniach 10 i 11 listopada, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Nie wiem, na ile prezydent jest akurat przywiązany do daty 11 listopada, ale lepszym rozwiązaniem byłoby referendum przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego - powiedział Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.

Propozycję prezydenta skomentował w Sejmie Kornel Morawiecki. - Apeluję do pana prezydenta o odstąpienie od pomysłu referendum konstytucyjnego - powiedział.

- Potrzebna jest zmiana konstytucji, ale nie może to tak wyglądać, nie powinno tak wyglądać. Ta konstytucja powinna nas godzić, a wydaje się, że to referendum będzie tylko konfliktem, problemem dla tych, co rządzą i dla opozycji, problemem dla Senatu i dla nas Polaków - dodał.

Zdaniem marszałka seniora zaproponowane pytania są "niekonstytucyjne, niedojrzałe i niedopracowane".