CBA przyjrzy się prowadzonej przez o. Rydzyka fundacji Lux Veritatis

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało umowę z Fundacją Lux Veritatis dotycząca utworzenia muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Fundacja o. Tadeusza Rydzyka dostanie na ten cel 70 mln złotych.

Umowę w tej sprawie podpisano w środę, w 98. rocznicę chrztu św. Karola Wojtyły.

Czytaj więcej: Fundacja o. Rydzyka zbuduje muzeum. 70 mln zł od ministra Piotra Glińskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w latach 2018-2020 przekaże 70 mln zł. W 2018 r. muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Dyrektora muzeum będzie powoływał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis.

Politycy Platformy Obywatelskiej uważają, że to "zwykła polityczna korupcja i spłacanie długów z wyborów". Wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożyli Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński.

"Działania podejmowane przez ministra Piotra Glińskiego, opisane w niniejszym piśmie, podobnie jak w przypadku zakupu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcji Muzeum i Biblioteki książąt Czartoryskich mogą stanowić rodzaj maskowania faktycznych czynności podejmowanych w celu stworzenia sztucznej potrzeby budowy kolejnego muzeum oraz uzasadnienia i usprawiedliwienia transferu wielu milionów zł ze Skarbu Państwa na konta Fundacji" - piszą posłowie.

Kolejne 70 mln dla Tadeusza Rydzyka. Tym razem na „muzeum”. To zwykła polityczna korupcja i spłacanie długów z wyborów. „Ojczyznę dojną racz nam wrócić Panie” mówił @AndrzejDuda . Nie powiedział tylko, że to modlitwa z Torunia! Składamy wniosek do @CBAgovPL razem z @MKierwinski pic.twitter.com/kH6sIpmhCt