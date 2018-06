Stanisław Karczewski o kadrze. Były "Orły", teraz "milionerzy"

Stanisław Karczewski po przegranym meczu z Senegalem pisał o "Orłach" i kibicowaniu do końca. Po wczorajszym spotkaniu z Kolumbią napisał o "biegających po boisku milionerach".

W pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata w Rosji Polacy przegrali z Senegalem 1:2. "O meczu Polska - Senegal trzeba jak najszybciej zapomnieć. Przed reprezentacją dwa ważne mecze, które Biało-czerwone Orły muszą wygrać. Nadal trzymamy kciuki. Kibicujemy do końca" - napisał w ubiegłym tygodniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Inne nastroje były po wczorajszej porażce 0:3 z Kolumbią. Karczewski nawiązał do najnowszego sondażu partyjnego i nazwał reprezentantów Polski "milionerami biegającymi po boisku.

"Politycy opozycji mówią coś o spadającym poparciu PiS. Niewątpliwie spadło i to znacznie, zaufanie do naszych biegających po boisku milionerów, ale partia rządząca ma się dobrze. I niech tak zostanie. Dobre wyniki zachęcają do dalszej, ciężkiej pracy" - napisał Karczewski.