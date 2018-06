Rzeczniczka Trumpa musiała opuścić restaurację. Przez swoją pracę

Rzeczniczka Trumpa Sarah Sanders została wyproszona z restauracji Red Hen w Lexington przez właścicielkę.

Jak informuje "The Independent", Sanders musiała opuścić lokal, gdyż pracuje dla prezydenta USA. „Jej działania mówią więcej o niej, niż o mnie. Zawsze dokładam wszelkich starań, by traktować ludzi, w tym tych, z którymi się nie zgadzam, z szacunkiem. Nadal będę to robiła” – napisała Sanders we wpisie na Twitterze.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so