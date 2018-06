Hiszpania na drodze do legalizacji eutanazji

Izba niższa hiszpańskiego parlamentu zagłosowała za skierowaniem do dalszych prac ustawy legalizującej eutanazję w Hiszpanii - informuje thelocal.es.

Ustawa została skierowana do dalszych prac większością 208 głosów (przeciw głosowały 133 osoby). Projekt ustawy przygotowała rządząca krajem partia socjalistyczna.

W maju podobny projekt ustawy skierował do dalszych prac parlament Katalonii.

Projekt rozpatrywany przez hiszpański parlament zakłada legalizację eutanazji zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach opieki zdrowotnej. W projekcie zapisano też warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o prawo do eutanazji.

- Ta regulacja zapewnia ochronę fundamentalnego prawa do życia, ale także uznaje, że nie jest to absolutne prawo - mówi Adriana Lastra, wiceprzewodnicząca partii socjalistycznej.

- To prawo, które musi być dostosowane do innych wartości, w tym do godności człowieka - dodaje.

Według projektu o prawo do eutanazji będzie mogła ubiegać się osoba cierpiąca na poważną lub śmiertelną chorobę, albo trwale niepełnosprawna (w znacznym stopniu), która jest obywatelem Hiszpanii lub ma prawo do pobytu w tym kraju.

Pacjent musi zwrócić się z wnioskiem o eutanazję pisemnie. Nie może być poddawany żadnej presji przy pisaniu takiego wniosku, a po 15 dniach od jego złożenia musi pisemnie potwierdzić, że wciąż chce poddać się eutanazji.

Eutanazji, gdyby ustawa weszła w życie w obecnym kształcie, można byłoby poddać również osobę, która nie może już wyrazić takiej woli, ale wyraziła ją wcześniej. W takim wypadku to lekarz miałby zadecydować, czy pacjent spełnia warunki, przy których można przeprowadzić eutanazję.

Obecnie w Europie eutanazja jest legalna w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Z kolei w Szwajcarii dopuszczalne jest tzw. wspomagane samobójstwo (w takim przypadku lekarz dostarcza pacjentowi substancje, za pomocą których może on zakończyć życie, ale nie przeprowadza samego zabiegu).