Lubnauer: Petru pożytecznym idiotą PiS

Liderka Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer, powiedziała na antenie Radia Plus, że „Ryszard Petru jest pożytecznym idiotą PiS i szkodzi koalicji obywatelskiej”.

- Ryszard Petru jest poza partią, w związku z tym być może niedługo poza polityką - powiedziała Lubnauer w Radiu Plus. – Szkoda, że tak się stało. Wydaje mi się, że to, co robi, oznacza, że jest pożytecznym idiotą PiS, ponieważ szkodzi Koalicji Obywatelskiej, która ma szanse rzeczywiście zawalczyć z PiS-em w najbliższych wyborach – podkreśliła. – Każdy, kto dzieli w tej chwili, każdy, kto działa na rozdrabnianie się po stronie opozycji, działa na rzecz PiS-u, daje pewien prezent PiS-owi – dodała w Radiu Plus.

Partia polityczna Nowoczesna została zarejestrowana w sierpniu 2015 roku. W wyborach w 2015 roku zdobyła 7,6 proc. głosów, a jej przewodniczący Ryszard Petru został wówczas posłem na Sejm.

Z członkostwa w Nowoczesnej Ryszard Petru zrezygnował 11 maja 2018 roku. Na przewodniczącą ugrupowania została wybrana Katarzyna Lubnauer.