Nowa Zelandia opodatkuje turystów

Nowozelandzki rząd poinformował o planach nałożenia specjalnego podatku na zagranicznych turystów - środki z tego źródła miałyby zostać przeznaczone m.in. na budowę i utrzymanie infrastruktury w kraju.

Podatek ma wynosić ok. 25 dolarów od osoby. Nowa danina miałaby wejść w życie w połowie 2019 roku. Wpływy z tytułu tego podatku mają wynieść od 40 do ok. 55 mln dolarów rocznie - a całość tej kwoty zostanie przeznaczona na ochronę środowiska i infrastrukturę kraju.

- Jest uczciwe, żeby turyści mieli swój wkład w budowę infrastruktury, której potrzebują i lepszą ochronę przyrody, którą podziwiają - wyjaśnił minister turystyki Kelvin Davis.

Podatku nie będą musieli płacić jedynie turyści z sąsiedniej Australii.

Podatek ma być inkasowany podczas ubiegania się o wizę.

Reuters pisze, że rekordowa liczba turystów w ciągu ostatnich czterech lat przyniosła duże zyski nowozelandzkiej gospodarce, ale jednocześnie odbiła się negatywnie na stanie infrastruktury w wielu miejscach kraju. Mieszkańcy skarżyli się też na tłumy turystów i towarzyszące im góry śmieci.

Od 2015 roku liczba turystów odwiedzających liczącą zaledwie 4,5 mln mieszkańców Nową Zelandię zwiększyła się o ok. 30 proc. do poziomu 3,8 mln rocznie - wylicza Ministerstwo Gospodarki, Innowacji i Zatrudnienia.

Stojąca od października 2017 r. na czele nowozelandzkiego rządu Jacinda Ardern zapowiadała, że chce, aby gospodarka kraju "pracowała na rzecz Nowozelandczyków".