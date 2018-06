Romaszewska o Gersdorf: Jak musi, niech siedzi

Mówienie, że nasz prezydent łamie konstytucję, to po prostu skandal i draństwo - mówiła w TOK FM doradczyni Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska.

Zofia Romaszewska tłumaczyła się ze swojej niedawnej wypowiedzi, w której stwierdziła, że "prezydent znacznie mniej łamie konstytucję niż opozycja łamała".

Przyznała, że swój pogląd sformułowała niezręcznie, a chodziło jej o to, że "jakby stosowano te kryteria, które opozycja stosuje w tej chwili do naszego obecnego prezydenta, to łamanie konstytucji przy pomocy tych kryteriów, mogłoby się okazać znacznie większe".

Dodała, ze oskarżanie Dudy o to, że łamie konstytucję, to "skandal i draństwo". - Bo tak moim zdaniem nie jest - stwierdziła Zofia Romaszewska.

Pytana, czy łamaniem konstytucji nie jest podpisanie ustawy, która skraca kadencję prezesa SN, mimo że konstytucja wyraźnie mówi o jej sześcioletnim trwaniu, Romaszewska wyraziła zdziwienie, ze prezes Gersdorf "w ogóle nie została z tego swojego stanowiska usunięta już dużo wcześniej".

Argumentowała, że również w konstytucji jest zapis, że sędziowie powinni być apolityczni, natomiast sędziowie SN "toczą walkę polityczną z całej duszy, a pani prezes po prostu jest na czele". Wyjaśniała, że to temperament sędzi Gersdorf jest przyczyną tego, że "po prostu nie może być prezesem".

Na pytanie, czy jeśli prezes Gersdorf nie uzna skrócenia swojej kadencji, to policja powinna uniemożliwić jej wejście do SN, Romaszewska odparła:

- Jak musi, niech siedzi. Powinna nie mieć żadnej władzy. Ma mieć tylko pokój i krzesło, żeby się nie denerwowała.