Grecja: Poseł chciał aresztowania premiera, sam trafił do aresztu AFP

Konstantinos Barbarousis, do niedawna poseł skrajnie prawicowego greckiego Złotego Świtu, został aresztowany w związku z wezwaniami do przewrotu w kraju, po tym jak Grecja porozumiała się z Macedonią ws. nazwy tego ostatniego państwa (Grecja zgodziła się, by Macedonia używała nazwy Macedonia Północna).