Macron uczy pokory nastolatka. "Nie możesz zgrywać pajaca"

Prezydent Francji Emmanuel Macron dał reprymendę nastolatkowi, który powiedział do niego „Jak leci, Manu?”

Zdarzenie zarejestrowała telewizja LCI. Jak informuje Reuters, przed zbliżeniem się do prezydenta Francji, nastolatek śpiewał „Międzynarodówkę”. Na nagraniu słychać część rozmowy, w której chłopak zaczepił Macrona słowami „Jak leci, Manu?”, co ewidentnie nie spodobało się prezydentowi. – Nie, nie, nie. Jesteś na oficjalnej ceremonii. Nie możesz się w ten sposób zachowywać. Nie możesz zgrywać pajaca - powiedział Macron do nastolatka. - Obecnie śpiewamy „Marsyliankę” i „Chant des Partisans”. Zwracaj się do mnie „panie prezydencie” albo po prostu „proszę pana” - podkreślił.

Nastolatek, który speszył się po słowach prezydenta, przeprosił za swoje zachowanie. Macron postanowił jednak dać chłopakowi kolejną lekcję. - Musisz robić wszystko we właściwej kolejności. Nawet jeżeli kiedyś chcesz poprowadzić rewolucję, najpierw musisz zrobić dyplom i nauczyć się, jak zarobić na rodzinę - zaznaczył.

Jak podkreśla Reuters, nie jest to pierwszy raz, kiedy prezydent Francji wdaje się w dyskusję z osobami z tłumu. Media rozpisywały się o sytuacji, gdy strajkujący robotnik powiedział, że były minister gospodarki jest jedynie „facetem w garniturze”. - Najlepszym wyjściem, żeby zarobić na garnitur, jest pójście do pracy - powiedział wówczas Macron.