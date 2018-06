Jens Stoltenberg ostrzega: Przyszłość NATO jest zagrożona

Szef NATO Jens Stoltenberg mówi, że Stany Zjednoczone i Europa muszą działać wspólnie na rzecz uniknięcia załamania jedności.

Szef NATO Jens Stoltenberg ostrzegł, że głębokie podziały między rządzonymi przez Donalda Trumpa Stanami Zjednoczonymi a europejskimi sojusznikami nie ustępują i nie ma gwarancji, że stosunki transatlantyckie i sojusz wojskowy przetrwają.

Jens Stoltenberg wezwał wszystkich członków NATO do pracy na rzecz uniknięcia katastrofalnego załamania jedności.

Jak tłumaczy na łamach "The Guardian", "polityczne chmury ciążą na więziach, które łączą sojuszników NATO".

"Od czasu, gdy sojusz został utworzony prawie 70 lat temu, mieszkańcy Europy i Ameryki Północnej mieli pokój i dobrobyt. Na szczeblu politycznym więzi, które nas łączą, są napięte" - komentuje Stoltenberg.

Wymienia w tym miejscu różnice między USA a Europą - kwestie handlu, zmian klimatycznych i podpisane z Iranem porozumienie nuklearne.

"To są realne spory i nie znikną z dnia na dzień. Nigdzie nie jest napisane, że więź transatlantycka będzie zawsze rozkwitać. Nie oznacza to jednak, że upadek jest nieunikniony. Możemy to utrzymać i czerpać z niego wspólne korzyści" - dodaje.

Gdy w Stanach Zjednoczonych trwa kryzys dotyczący odłączenia dzieci od rodziców-migrantów, Donald Trump atakuje Angelę Merkel i porównuje Europę do "obozu migracyjnego".

Trump doprowadził także do załamania stosunków z innymi europejskimi sojusznikami zrywając porozumienie paryskie i porozumienie z Iranem w sprawie broni jądrowej.

Amerykański prezydent grozi także wojną handlową z UE oraz otwarcie krytykuje kraje, które nie wydają wystarczająco dużo na obronność.