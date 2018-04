Chiny: Chcesz kupić bilet do metra? Pokaż dowód

Ccyber5 [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons

Pasażerowie, którzy będš chcieli skorzystać z pierwszej linii metra uruchomionej w prowincji Sinciang będš mogli kupić bilet jedynie jeżeli pokażš dowód osobisty - informuje "South China Morning Post".

Metro zostanie uruchomione w stolicy regionu, Urumczi. Wprowadzone przez lokalne władze regulacje majš na celu ochronę nowego œrodka przed atakami terrorystycznymi w regionie zamieszkiwanym przez wyznajšcych islam Ujgurów.

W Chinach - jak zauważa "South China Morning Post" - od dawna trzeba okazywać dowód osobisty przy zakupie biletu kolejowego. Od marca 2017 roku okazanie dowodu jest wymagane przy zakupie biletu autobusowego w przypadku kursów na dłuższych trasach.

Urumczi będzie jednak pierwszym miastem w Chinach, w którym podanie swoich danych osobowych będzie konieczne przy zakupie biletu uprawniajšcego do jazdy metrem.

Metru w Urumczi zostanie uruchomione pod koniec 2018 roku. Próbne jazdy będš odbywały się od końca czerwca.

Władze poinformowały już jednak, że przy zakupie biletu uprawniajšcego do jazdy metrem trzeba będzie okazać dowód osobisty. Ten, kto posłuży się dowodem innej osoby przy zakupie biletu, będzie musiał liczyć się z mandatem w wysokoœci od 50 do 200 juanów (od 8 do 32 dolarów).

Maya Wang z Human Rights Watch ocenia, że przepisy te sš częœciš "zaciskajšcej się sieci inwigilacji i kontroli ze strony władz w Sinciangu".

W regionie od lat dochodzi do krwawych starć między Ujgurami i chińskš większoœciš zamieszkujšcš tę prowincję. Lokalne władze odpowiedzialnoœciš za przemoc obarczajš islamskich ekstremistów, ale Ujgurzy przekonujš, że to nietolerancja religijna w polityce lokalnych władz i rzšdowe represje, a także niesprawiedliwa polityka wobec mniejszoœci etnicznej jest powodem niepokojów w Sinciangu.

Pierwsza linia metra w Urumczi połšczy lotnisko z centrum miasta. W budowie sš jeszcze trzy kolejne nitki metra.

Obowišzek okazywania dowodu osobistego ma zostać wprowadzony przy zakupie biletów autobusowych i biletów do metra w mieœcie Changsha, stolicy prowincji Hunan. Nie wiadomo jednak kiedy przepisy te wejdš tam w życie.