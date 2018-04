USA: Gubernator stanu szantażował kochankę zdjęciem?

Prokurator generalny stanu Missouri wezwał gubernatora Erica Greitensa do zrezygnowania ze stanowiska w zwišzku z nowymi ustaleniami ws. seksskandalu, w który zamieszany jest Republikański polityk. Prokurator Josh Hawley uważa, że zebrane w tej sprawie dowody sš wystarczajšce do rozpoczęcia procedury impeachmentu Greitensa.

Hawley oœwiadczył, że prokuratura dysponuje "szokujšcymi dowodami niewłaœciwego postępowania" 44-letniego gubernatora stanu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sam Greitens, były żołnierz US Navy, broni się twierdzšc, że jest ofiarš "politycznego polowania na czarownice" i dodaje, że zarzuty zwišzane sš z pomyłkš jakš popełnił w życiu prywatnym, która nie ma zwišzku ze sprawowanym przez niego obecnie urzędem.

- Będę nadal służył mieszkańcom Missouri jako gubernator i pracował dla nich każdego dnia - oœwiadczył Greitens odpowiadajšc na presję ze strony Demokratów i Republikanów, którzy domagajš się jego odejœcia z urzedu.

Greitens jest oskarżony o naruszenie prywatnoœci za co grozi mu do czterech lat więzienia i do 5 tys. dolarów grzywny.

Mężczyzna miał wykonać kompromitujšce zdjęcie swojej kochanki, po czym miał wykorzystać je do szantażowania kobiety grożšc, że rozpowszechni zdjęcie w sytuacji gdy ona ujawni ich romans.

Greitens dziœ podkreœla, że jego romans z kobietš (w aktach sprawy pojawiajš się jedynie jej inicjały - K.S.) opierał się na obustronnej woli dodajšc, że wszelkie oskarżenia o to, iż miał dopuœcić się wobec niej przemocy seksualnej sš fałszywe.

Zaprzecza też, jakoby szantażował kobietę, aby ukryć prawdę o swoim romansie.

Była kochanka Greitensa zeznała pod przysięgš, że do pierwszego zbliżenia z przyszłym gubernatorem, w piwnicy jego domu, doszło pod przymusem - mężczyzna miał założyć jej opaskę na oczy, zerwać z niej ubrania - bez jej zgody - i zrobić zdjęcia, którymi następnie jš szantażował.

- Nigdy nie wspominaj mojego imienia nikomu, ponieważ jeœli to zrobisz, wezmę te zdjęcia i umieszczę je wszędzie, gdzie tylko można. Będš wszędzie i wszyscy dowiedzš się jakš małš dz... jesteœ - miał powiedzieć jej Greitens.

Według zeznań kobiety ostatecznie zgodziła się ona na seks oralny z Greitensem, aby zakończyć całš sytuację. Jak zeznała czuła się przerażona i upokorzona. Wiadomo jednak, że zgodziła się na kilka innych zbliżeń seksualnych z Greitensem zanim zerwała z nim znajomoœć.