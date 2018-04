Opozycja chce odwołania Marka Kuchcińskiego. "Zostawcie jad w szatni"

Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeszcze dziœ PO, Nowoczesna i PSL złożš wspólny wniosek w sprawie odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Wniosek ma być reakcjš na przebieg wczorajszych obrad w Sejmie. Opozycja okreœliła mianem skandalu brak możliwoœci zadawania pytań i zgłaszania wniosków formalnych podczas bloku głosowań nad nowelizacjami ustaw sšdowych.

- Doprowadzimy do debaty, zrobimy wszystko, żeby pokazać, że nie będzie akceptacji na takie zachowanie i na takš procedurę. Nigdy od 1989 roku nie było takiego marszałka i takich standardów - powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna.

- Mieliœmy do czynienia z procedowaniem Sejmu, które było absolutnie nie do zaakceptowania. Prace sejmowe zostały tak naprawdę sprowadzone do "Sejmu niemego". Posłowie nie mogli zadawać pytań i to podczas bardzo ważnej debaty, dotyczšcej trzech ustaw ustrojowych: o Sšdzie Najwyższym, ustawy o ustroju sšdów powszechnych i ustawy o TK. Takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne - powiedziała wczoraj szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"O godzinie 10 rozpoczynamy ostatni dzień 61. posiedzenia Sejmu. Upraszam Posłów o pozostawienie jadu przed drzwiami sali plenarnej. Lub w szatni" - napisał dziœ rano Marek Kuchciński.