Anna Streżyńska: "Kilka miesięcy trwał festiwal upokarzania mnie"

Czuła się upokorzona, odwoływanie jej trwało prawie cztery miesišce, nikt nie chciał wyjaœnić, co się dzieje, a na spotkanie z prezesem Kaczyńskim ani premierem Morawieckim nie miała szans - mówiła Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji.

"Czułam się upokorzona. Odwoływanie trwało prawie cztery miesišce. I przez ten czas nikt nie chciał i nie czuł się w obowišzku wytłumaczyć mi, co się dzieje, zaprzeczyć lub potwierdzić. (...) Moje pytania trafiały w pustkę. Premier Szydło mówiła: Nie ma decyzji, a wiesz, że polityczne decyzje zapadajš gdzie indziej" - mówiła Anna Streżyńska w rozmowie z Arletš Zalewskš z TVN24.

"Prezes wiedział, jaka jestem. Od samego poczštku umawiałam się z nim na apartyjnoœć. Wiedział, że będę jš manifestować" - mówiła. Dodała, że Kaczyński dał jej możliwoœć samodzielnej obsady stanowisk. "Żaden minister, a szczególnie niepartyjny, nie cieszył się takš samodzielnoœciš jak ja. Wkrótce zresztš zostałam jedynym takim".

Sielanka skończyła się, gdy w wywiadzie dla Radia Zet powiedziała, że "najpierw się zarabia, a potem wydaje". Zareagował minister Mariusz Błaszczak i jego resort zaczšł blokować korzystne społecznie ustawy. Zablokowano nominację Włodzimierza Nowaka na wiceministra i jego pracę w resorcie, na koniec dostała "oficera politycznego na stanowisko wiceministra".

Politycy walczš różnymi metodami - mówiła Streżyńska - "Antoni Macierewicz walczy z otwartš przyłbicš. Nikt, kto jest na linii jego strzału, nie ma wštpliwoœci, że tam jest. A minister Błaszczak strzela zza węgła i to jest różnica."

"Mój zespół był postrzegany jako ten od dobrej roboty. Myœlałam, że to wystarczy" - mówiła była minister. - "Gdy pojawiły się pierwsze medialne doniesienia o moim odwołaniu, moi pracownicy mnie pytali, co będzie. Œmiałam się: kto odwoła ministra z największym poparciem w całym rzšdzie? Nie byłam bohaterkš skandali, wręcz przeciwnie - miałam niezłš opinię wœród młodych ludzi i wœród polityków opozycji. Realizowaliœmy 50 strategicznych projektów, a nie jak w poprzednich latach – jeden."

Ale plotki narastały, "każdy wiedział, że rzšd w tym składzie już nie przetrwa, mówiło się: Streżyńska - to już na pewno odejdzie, pytanie, kto jeszcze." Nowego premiera nie udało się przekonać, ustawicznie wypadała z kalendarza. "Kiedy pytałam o rozmowę na radzie ministrów, odpowiadał: dobra, dobra, skontaktuj się z sekretariatem. A tam wiadomo - skuteczna blokada. (...) Przez kilka miesięcy trwał festiwal upokarzania. Biznes i administracja nie chciały ze mnš rozmawiać o przyszłych projektach. Traktowały mnie jak politycznego trupa. Minęło bezsensownie wiele miesięcy."

"Z tego, co słyszałam od ludzi z Nowogrodzkiej, prezes był jedynš osobš, która wspierała mojš obecnoœć w rzšdzie do końca - powiedziała była minister. - Wbrew temu, co się mówi, prezes nie rzšdzi w ten sposób, że mówi, jak ma być i reszta kładzie uszy po sobie. W PiS-ie duże znaczenie ma komitet polityczny. A tam sš Antoni Macierewicz czy Mariusz Błaszczak."

W obozie PiS rozczarowało Streżyńskš to, jak szybko przestał być drużynš i stracił cel, którym jest dobro ludzi i otwarcie na innych, jak poczštkowo deklarował. "Teraz cieszę się, że nie muszę już pracować w œrodowisku, które nie podziela mentalnego założenia, że do rzšdu poszliœmy po to, żeby służyć."

Ostatnie spotkanie z premierem Morawieckim? "Powiadomił mnie o decyzji. Ja mu złożyłam raport zamknięcia, bo uważałam, że tak trzeba, mimo że nikt tego nie wymagał. A przecież takie podsumowanie należy się obywatelom."

O cyfryzacji, była minister powiedziała: "Cyfryzacja, jeœli jej się pozwoli, powinna przeorać rzeczywistoœć. Od instytucji po człowieka. Uważam, że cyfryzatorzy biorš udział w boskim dziele. Tego, co tworzš, jest masa. Drukarka, która drukuje w 3D częœci zamienne do człowieka, powoduje, że i lekarz, i ten, który obsługuje drukarkę, stajš się uczestnikami dzieła boskiego. Człowiek jest zdrowszy, lepiej funkcjonuje. Oni dajš mu szanse na dłuższe życie". Ale - dodała "jak się okazało, nawet do prawicowego rzšdu trudno jest dotrzeć z wizjš cyfrowych aniołów".