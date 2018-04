Władze wycofują się z karania dziennikarzy za fake newsy

Dzień po ogłoszeni przez ministra informacji, że dziennikarz, któremu udowodnione zostanie publikowanie fake newsów, straci akredytację, władze wycofały się z tego projektu. Stało się tak na polecenie premiera Narendry Modiego.

Według przepisów, które wczoraj ogłosiła minister informacji Smriti Irani, dziennikarz winien publikacji fake newsa miał stracić akredytację na czas okreœlony lub na stałe - w zależnoœci od tego, jak często zamieszczał on fałszywe wiadomoœci.

Władze nie przedstawiły definicji fake newsa. Kwalifikacjš miały się zajšć Rada Indii - w przypadku prasy oraz zwišzek nadawców w przypadku stacji telewizyjnych.

Wycofania kontrowersyjnego prawa zażšdał premier Narendra Modi. Przedstawiciele mediów to jego właœnie podejrzewali, że w ten sposób chce kontrolować media w zwišzku ze zbliżajšcymi się wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na połowę przyszłego roku.

Plany karania za fake newsy wywołały oburzenie wœród dziennikarzy i polityków opozycji.

Jak mówił były redaktor "Indian Express" Shekhar Gupta, miałby to być "zapierajšcy dech w piersiach atak na media głównego nurtu". Gupta wezwał dziennikarzy, by tej decyzji się sprzeciwili. Z kolei przewodniczšcy Press Club w Indiach, Gautam Lahiri, stwierdził, że te drakońskie przepisy sš atakiem na wolnoœć prasy i mogš być wykorzystane do walki z rzetelnym dziennikarstwem.