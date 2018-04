Senator PO: Prezes Gersdorf odpowiedzialna za praworządność

- Pierwszy prezes Sšdu Najwyższego jest strażnikiem – jakby kiedyœ powiedzieć, strażnikiem pieczęci – a dzisiaj byœmy powiedzieli, że jest jednš z osób w państwie, w największym stopniu odpowiedzialnš za praworzšdnoœć - mówił senator PO Aleksander Pociej w czwartkowym programie #RZECZoPOLITYCE.

Zuzanna Dšbrowska: Moim goœciem jest mecenas i senator PO Aleksander Pociej. Dzień dobry.

Aleksander Pociej: Dzień dobry.

Panie senatorze wczoraj członkowie KRS – nowi członkowie - napisali list do pierwszej prezes Sšdu Najwyższego, do Małgorzaty Gersdorf domagajšc się jak najszybszego zwołania oficjalnego posiedzenia KRS. To, co miało miejsce wczoraj było spotkaniem konsultacyjnym, czy jak chce sędzia Johann – reprezentant prezydenta w KRS-ie – takim sędziowskim przywitaniem wiosny. Ale mówišc poważnie, w jakiœ sposób pani sędzia będzie musiała zareagować? Pat trwa, co z tego wyniknie?

Pani prezes dosyć jasno odpowiedziała, że analizuje cały czas i nie dostała odpowiedzi na dosyć ważne pytania dotyczšce sposobu powołania tych piętnastu sędziów, a właœciwie bardziej sposobu wyłonienia ich. Bo, do dnia dzisiejszego – z tego co wiem - nie sš ujawnione ani listy poparcia, ani osoby, które składały te podpisy. Natomiast, żeby móc zweryfikować sposób wyłaniania kandydatów, czy był on prawidłowy, trzeba sprawdzić jakie osoby je popierały, ponieważ w ustawie sš pewne wyłšczenia.

Dlaczego PiS może nie chcieć ujawniać tych osób popierajšcych?

A no właœnie dlatego, że te osoby popierajšce – a jest pewne podejrzenie, że one sš głównie z Ministerstwa Sprawiedliwoœci – po pierwsze, wskazałyby tak naprawdę jakie to sš œrodowiska, kto to jest, a po drugie, mogłoby się okazać, że poparły te kandydatury osoby, które nie mogły poprzeć.

Nie mam żadnej wštpliwoœci, że tak jak nie było wczeœniej wštpliwoœci jeżeli chodzi o przyjęcie œlubowania sędziów TK przez pana prezydenta, że miał on obowišzek odebrać to œlubowanie. Nie zrobił tego przez wiele miesięcy, a póŸniej przyjšł œlubowanie od zupełnie innych kandydatów.

Właœnie się dziwię, że ktoœ miałby się przejšć, o czym pan mówi, takimi zastrzeżeniami?

Nie można takich kryteriów stosować do pierwszego prezesa Sšdu Najwyższego, który jest strażnikiem – jakby kiedyœ powiedzieć, strażnikiem pieczęci – a dzisiaj byœmy powiedzieli, że jest jednš z osób w państwie, w największym stopniu odpowiedzialnš za praworzšdnoœć.

Co mogłaby zrobić w tej sytuacji? Bo przecież jest to oczywisty fakt.

Ona odpowiedziała w sposób bardzo jasny: mam wštpliwoœci, zwróciłam się o wyjaœnienie tych wštpliwoœci i obiecuje, że w terminie, i w sposób zgodny z prawem, zwołam pierwsze posiedzenie KRS, koniec kropka.

PiS chciało wyjœć z tej sytuacji przedstawiajšc nowy projekt dotyczšcy KRS, ale tak chyba się nie stanie. Właœciwie to nie wiadomo co się stanie z pomysłami legislacyjnymi dotyczšcymi sšdów, bo te pomysły dotyczyły nie tylko rady. Czy jest jakieœ inne wyjœcie z tej sytuacji? Oprócz - jak sšdzę pan jako reprezentant opozycji powie: słuchajcie się pani prezes. Ale co może stać się innego, bo nie sšdzę, żeby PiS chciało się do tego zastosować?

Po pierwsze, pani redaktor, nie jako przedstawiciel opozycji, tylko jako prawnik, jako adwokat, wtedy mógłbym powiedzieć: słuchajcie się pani prezes, ponieważ pani prezes z punktu widzenia norm konstytucyjnych ma absolutnie rację.

