Po konferencji Kaczyńskiego. "Koń zawinił, kozę powiesili"

Przed kilkoma tygodniami nagród przyznanych swoim ministrom broniła w Sejmie była premier Beata Szydło, która stwierdziła, że nagrody te "należały się ministrom" za wykonanš przez nich pracę. Teraz Kaczyński w czasie konferencji stwierdził, iż "będzie skromniej" i zapewnił, że politycy PiS nie sš w polityce dla pieniędzy. Oœwiadczył również, że ministrowie i sekretarze stanu oddadzš otrzymane nagrody na cele społeczne.

Komentujšc tę wypowiedŸ były szef BBN gen. Stanisław Koziej zarzucił PiS-owi populizm i stwierdził, że widzi w rzšdzeniu "ogromny chaos" (jeszcze rano wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek podkreœlała, że nagrody zostały przyznane zgodnie z prawem). Ostrzegł też, że populistyczne rzšdy sš groŸne dla państwa.

Z kolei Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej ocenił, że propozycje Kaczyńskiego to "zasłona dymna na chciwoœć PiS-u". Dodał, że posłów mogłoby być o połowę mniej "i wtedy mogliby więcej zarabiać".

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka kpiła natomiast z sytuacji, w której "dobry, sprawiedliwy ojciec narodu nakazał oddać chciwym ministrom premie".

Adrian Zandberg z Razem całš sytuację nazwał "cyrkiem" i przypomniał, że jego partia postuluje zwišzanie płacy posła z wysokoœciš płacy minimalnej.

Natomiast Piotr Misiło z Nowoczesnej zauważył, że "koń zawinił, a kozę powiesili" zwracajšc uwagę na to, że za nagrody dla ministrów niższymi pensjami majš zapłacić samorzšdowcy i parlamentarzyœci.

Na to samo zwrócił uwagę szef klubu PO Sławomir Neumann. "Teraz PiS za pazernoœć i chciwoœć swoich ministrów próbuje ukarać tysišce samorzšdowców obniżeniem pensji" - napisał.

